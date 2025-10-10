Slušaj vest

Nobelova nagrada za mirje ove godine izmakla iz ruku američkom predsednikuDonaldu Trampu. Čitav svet je očekivao da će on biti srećni dobitnik, ali je Norveški Nobelov komitet za dodelu Nobelove nagrade za mir odlučio da ovogodišnja dobitnica bude Venecuelanka, jedna od vođa opozicije u ovoj latinoameričkoj zemlji i protivnica Nikolasa Madura - Marija Korina Mačado.

Marija Korina Mačado, venecuelanska opozicionarka, dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu

Kako je objavio britanski list Dejli mejl, Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je na svom nalogu na mreži "Iks" objavio AI fotografiju na kojoj je on predstavljen kako uručuje Donaldu Trampumedalju Nobelove nagrade za mir, dok Tramp podiže ruke u znak slavlja, okružen ispaljenim konfetama i okupljenim pristalicama sa izraelskim zastavama. Na slici se vidi parola "mir kroz snagu".

Netanjahu dodeljuje Nobela Trampu (AI montaža) Foto: AI

- Dajte Donaldu Trampu Nobelovu nagradu za mir, zaslužuje je - stoji u opisu posta.

Spekulacije o tome da će Tramp dobiti Nobelovu nagradu za mir povećale su se nakon što je izraelska vlada odobrila njegov plan primirja i oslobađanja talaca postignut sa Hamasom, što se dogodilo tačno na godišnjicu - dve godine od masakra 7. oktobra 2023. godine.

Sastanak Trampa i Netanjahua u Beloj kući. predstavljen plan za okončanje rata u Gazi. Netanjahu je pristao, hoće li i Hamas pristati?

Tramp, koji je ranije kritikovao Baraka Obamu zbog dobijanja Nobelove nagrade za mir, objavio je u sredu da su Izrael i Hamas dogovorili prvu fazu primirja, posle nekoliko dana indirektnih pregovora u Egiptu.

Podsetimo, Netanjahuova vlada saopštila je u četvrtak da je dala konačno odobrenje za sporazum, posle 734 dana sukoba.

Tim povodom, oglasio se kabinet izraelskog premijera.