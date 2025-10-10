NETANJAHU DODELJUJE NOBELA TRAMPU! Izraelski premijer objavio AI fotografiju uz poruku: "Dajte Donaldu Trampu Nobelovu nagradu za mir, zaslužio je" (FOTO)
Nobelova nagrada za mirje ove godine izmakla iz ruku američkom predsednikuDonaldu Trampu. Čitav svet je očekivao da će on biti srećni dobitnik, ali je Norveški Nobelov komitet za dodelu Nobelove nagrade za mir odlučio da ovogodišnja dobitnica bude Venecuelanka, jedna od vođa opozicije u ovoj latinoameričkoj zemlji i protivnica Nikolasa Madura - Marija Korina Mačado.
Kako je objavio britanski list Dejli mejl, Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je na svom nalogu na mreži "Iks" objavio AI fotografiju na kojoj je on predstavljen kako uručuje Donaldu Trampumedalju Nobelove nagrade za mir, dok Tramp podiže ruke u znak slavlja, okružen ispaljenim konfetama i okupljenim pristalicama sa izraelskim zastavama. Na slici se vidi parola "mir kroz snagu".
- Dajte Donaldu Trampu Nobelovu nagradu za mir, zaslužuje je - stoji u opisu posta.
Spekulacije o tome da će Tramp dobiti Nobelovu nagradu za mir povećale su se nakon što je izraelska vlada odobrila njegov plan primirja i oslobađanja talaca postignut sa Hamasom, što se dogodilo tačno na godišnjicu - dve godine od masakra 7. oktobra 2023. godine.
Tramp, koji je ranije kritikovao Baraka Obamu zbog dobijanja Nobelove nagrade za mir, objavio je u sredu da su Izrael i Hamas dogovorili prvu fazu primirja, posle nekoliko dana indirektnih pregovora u Egiptu.
Podsetimo, Netanjahuova vlada saopštila je u četvrtak da je dala konačno odobrenje za sporazum, posle 734 dana sukoba.
Tim povodom, oglasio se kabinet izraelskog premijera.
- Vlada je upravo sada odobrila okvir za oslobađanje svih talaca - živih i stradalih - stoji u objavi.
