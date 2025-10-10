Slušaj vest

Izraelske odbrambene snage (IDF)saopštile su da je primirje stupilo na snagu. U izjavi objavljenoj na Telegramu, IDFnavodi da su trupe "počele da se raspoređuju duž ažuriranih linija raspoređivanja" od 12 sati po lokalnom vremenu.

- Izraelske trupe u Južnom komandnom sektoru raspoređene su u toj oblasti i nastaviće da uklanjaju svaku neposrednu pretnju - dodaje se u saopštenju.

Stanovnici severnog i zapadnog dela grada Gazeostali su zatečeni nakon što su izraelske snage napustile nekoliko kvartova, otkrivajući neviđeno razaranje posle meseci teškog bombardovanja i rušenja.

Prvi put posle nekoliko nedelja, ljudi su ušli u oblasti Šeik Radvan, Karama i Bič Kamp, gde su zatekli potpuno srušene stambene blokove, stotine uništenih kuća i veliki deo infrastrukture.

Snimci sa društvenih mreža

Desetine video-snimaka kruže društvenim mrežama, prikazujući stanovnike kako hodaju kroz ruševine i snimaju preostale delove svojih kvartova. Na jednom snimku, muškarac kaže: "Ovo je poslednje mesto do kojeg možemo stići. Izraelska vojska je još uvek u blizini. Pogledajte razmere uništenja, sve su srušili."

Dok su neki stanovnici snimali ruševine, drugi su žurili da pomognu timovima Hamasove Civilne zaštite u Gazi pri izvlačenju tela ispod ruševina.

Portparol Mahmud Basal rekao je za BBC da je osam tela izvučeno iz severnog dela Gaze u petak ujutro, dok spasilački timovi nastavljaju potragu "sa vrlo ograničenim sredstvima" u drugim oblastima.

Slične scene prijavljene su u više okruga koje su napustile izraelske snage, koje su počele povlačenje do dogovorenih linija u okviru primirja ispregovorenog u Šarm el-Šeikuizmeđu Hamasa i Izraela.

Oko 700.000 raseljenih ljudi iz grada Gaze i sa severa sada nestrpljivo čeka da se povlačenje završi kako bi se vratili u ono što je ostalo od njihovih domova.

Svedočenje stanovnika

Ala Saleh, nastavnik koji je pre tri nedelje sa suprugom i šestoro dece pobegao u Kan Junis, rekao je za BBC da jedva čeka da se vrati na sever kada se otvori obalni put.

- Moja kuća je uništena pre godinu dana. Živeo sam u šatoru na ruševinama i vratiću se da opet postavim šator. Samo želimo da obnovimo svoj život. Umorni smo od života u šatorima koji nas ne štite ni od letnje vrućine ni od zime - rekao je on.

Crveni krst spreman da pomogne u razmeni talaca i zatvorenika

ICRC je saopštio da je spreman da podrži sporazum pomažući "u vraćanju talaca i zatvorenika njihovim porodicama".

U izjavi se navodi da su timovi u Gazi, Izraelu i na Zapadnoj obali "takođe spremni da pomognu u vraćanju ljudskih ostataka kako bi porodice mogle da oplakuju i sahrane svoje najmilije dostojanstveno".

ICRC će takođe uneti i distribuirati pomoć u Gazu.

Apel za poštovanje sporazuma

- Predstojeći dani su ključni. Pozivam strane da se pridržavaju svojih obaveza - napisala je predsednica ICRC-a Mirjana Spoljarić, dodajući da sporazum "nudi vitalnu šansu da se spasu životi i ublaži patnja".