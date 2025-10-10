Slušaj vest

Tajvan će ubrzati izgradnju sistema protivvazdušne odbrane (PVO) pod nazivom Tajvanska kupola zbog vojnih pretnji Kine.

To je danas izjavio Laj Čing Te, lider ostrva koje Kina smatra svojom teritorijom.

On je, u govoru povodom Nacionalnog dana Tajvana, rekao i da će se povećati vojni izdaci tog ostrva.

"Povećanje izdataka za odbranu ima svrhu. To je neophodno za suzbijanje neprijateljskih pretnji i pokretačka snaga za razvoj naše odbrambene industrije", rekao je on.

Laj je nazvao Tajvan "svetionikom demokratije" u Aziji i rekao da će se "demokratski Tajvan truditi da zaštiti mir i stabilnost u Tajvanskom moreuzu i promoviše regionalni prosperitet i razvoj".

Kineska vojska redovno šalje vojne avione i brodove na prostor Tajvana, a u poslednjih nekoliko godina je oko ostrva organizovala više velikih vojnih vežbi.

1/8 Vidi galeriju Laj Čing Te, lider ostrva koje Kina smatra svojom teritorijom, objavio ubrzanu izgradnju PVO sistema Tajvanska kupola Foto: RITCHIE B. TONGO/EPA

Laj je rekao da će njegova vlada uspostaviti rigorozan odbrambeni sistem sa visokom detekcijom i efikasnim presretanjima, a Ministarstvo odbrane Tajvana je ranije ove nedelje saopštilo da obučava vojnike za obaranje dronova i nastoji da nabavi sisteme naoanja protiv dronova kao odgovor na kineske pretnje.

Kina i Tajvan imaju odvojenu upravu od 1949. godine, kada je, nakon građanskog rata, pod vođstvom komunističkog vođe Mao Cetunga osnovana Narodna Republika Kina.

1/8 Vidi galeriju Kineske vojne vežbe oko Tajvana Foto: Pritnscreen/X

Poražene jedinice Nacionalističke partije su nakon rata pobegle na ostrvo Tajvan, gde su osnovale sopstvenu vladudok Kina to ostrvo i dalje smatra svojom teritorijom.

Nacionalni dan Tajvana, koji se obeležava danas, slavi ustanak u Kini 1911. godine, kojim je oborena poslednja carska dinastija u toj zemlji.