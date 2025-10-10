Slušaj vest

Početno povlačenje izraelskih snaga iz delovagrada Gaze, koje je započelo danas, otkrilo je zastrašujuće razmere uništenja stambenih naselja i ključne infrastrukture. Čitavi kvartovi pretvoreni su u ruševine.

Fotografije koje su objavljene svedoče o devastaciji u područjima iz kojih su se povukle izraelske snage. Njihovo premeštanje odvija se duž takozvane žute linije unutar Pojasa Gaze, u skladu s dogovorenim sporazumom o prekidu vatre.

Apokaliptični prizori uništenja

Fotografije prikazuju potresne prizore sravnjenih kuća, uništenih zgrada i ulica preoranih buldožerima. Među najteže pogođenim lokacijama je područje oko džamije Saed Sijam u naselju Šeik Radvan, na severu grada Gaze.

Na tom su području stambene zgrade ili potpuno srušene ili su zbog teškog artiljerijskog granatiranja ostale strukturno nestabilne i nemoguće za život.

Slična sudbina zadesila je i istočni deo Šeik Radvana, gde su čitavi blokovi zgrada uništeni, a glavne saobraćajnice razorene.

Prema dostupnim informacijama, izraelska vojska je pre početka povlačenja navodno sprovela intenzivne operacije rušenja i bombardovanja u nekoliko naselja, uključujući spomenuti Šeik Radvan.

Dodatni snimci takođe dokumentuju teška oštećenja u okrugu Al-Nasr, severozapadno od grada, gde je na hiljade domova uništeno ili napušteno.

Sporazum o prekidu vatre

Prema izveštajima izraelskih medija, izraelska vojska započela je danas postepeno povlačenje svojih trupa iz Pojasa Gaze. Očekuje se da će povlačenje na lokacije navedene u planu američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata biti dovršeno u roku od 24 sata.

Podsetimo, Tramp je rano u četvrtak ujutro objavio da su Izrael i Hamas postigli dogovor o prvoj fazi njegovog plana koji uključuje prekid vatre i razmenu zarobljenika.

Sporazum je rezultat četvorodnevnih indirektnih pregovora dveju strana u egipatskom Šarm el Šeiku, u kojima su učestvovale i delegacije Turske, Egipta i Katara, a sve pod nadzorom SAD.

Od oktobra 2023. godine, u izraelskim napadima na enklavu ubijeno je gotovo 67.200 Palestinaca, većinom žena i dece, a veliki delovi područja postali su nemogući za život.

