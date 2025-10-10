Slušaj vest

Marija Korina Mačado, dobitnica Nobelove nagrade za mir, kazal je da je u "šoku" nakon što je čula da joj je dodeljeno to priznanje.

U video snimku koji je njen pres tim poslao novinskoj agenciji AFP, venecuelanska opozicionarka se obraća Edmundu Gonzalezu Urutiji - koji ju je zamenio kao kandidata kada joj je zabranjeno da se kandiduje.

- U šoku sam! - kaže ona.

Na to Gonzalez Urutija, koji je otišao u egzil u Španiju pre više od godinu dana, odgovara da su "šokirani od radosti".

- Šta je ovo? Ne mogu da verujem - nastavlja 58-godišnja Mačado, koji živi u Venecueli, ali se krije od vlasti predsednika Nikolasa Madura.

1/10 Vidi galeriju Marija Korina Mačado, venecuelanska opozicionarka, dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu Foto: Ariana Cubillos/AP, Matias Delacroix/AP, JAVIER LIZON/EFE

Jorgen Vatne Fridnes, predsedavajući Norveškog Nobelovog komiteta, nakon objavljivanja imena dobitnice pohvalio je Mačado kao "hrabru i posvećenu šampionku mira" koja "održava plamen demokratije da gori u tami koja postaje sve veća".