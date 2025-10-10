"U ŠOKU SAM! ŠTA JE OVO, NE MOGU DA VERUJEM!" Prva reakcija Marije Korine Mačado nakon dobijanja Nobelove nagrade za mir (FOTO, VIDEO)
Marija Korina Mačado, dobitnica Nobelove nagrade za mir, kazal je da je u "šoku" nakon što je čula da joj je dodeljeno to priznanje.
U video snimku koji je njen pres tim poslao novinskoj agenciji AFP, venecuelanska opozicionarka se obraća Edmundu Gonzalezu Urutiji - koji ju je zamenio kao kandidata kada joj je zabranjeno da se kandiduje.
- U šoku sam! - kaže ona.
Na to Gonzalez Urutija, koji je otišao u egzil u Španiju pre više od godinu dana, odgovara da su "šokirani od radosti".
- Šta je ovo? Ne mogu da verujem - nastavlja 58-godišnja Mačado, koji živi u Venecueli, ali se krije od vlasti predsednika Nikolasa Madura.
Jorgen Vatne Fridnes, predsedavajući Norveškog Nobelovog komiteta, nakon objavljivanja imena dobitnice pohvalio je Mačado kao "hrabru i posvećenu šampionku mira" koja "održava plamen demokratije da gori u tami koja postaje sve veća".
Prethodno su i Kremlj i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručili da bi podržali američkog predsednika Donalda Trampa za ovu nagradu nakon što je iz Izraela poručeno da je niko ne zaslužuje više od predsednika SAD.
