Izraelski premijer Benjamin Netanjahu održao je govor nakon što je primirje stupilo na snagu u podne po lokalnom vremenu. Potvrdio je da će izraelske snage ostati u Gazi kako bi održale pritisak na Hamas sve dok se ta grupa ne razoruža.

Vojska se trenutno premešta na početne linije razmeštaja unutar Gaze, kako je dogovoreno u sporazumu o primirju. Netanjahu je rekao da Izrael "drži Hamas opkoljen sa svih strana u pripremi za sledeću fazu plana", misleći na drugu fazu mirovnog plana američkog predsednika Donalda Trampa. Ta faza predviđa da se Hamas razoruža i povuče sa vlasti u Gazi, koja bi trebala da bude demilitarizovana.

- Ako se to postigne lakšim putem, dobro, ako ne, postićiće se težim - rekao je Netanjahu. Dodao je da Hamas mora da oslobodi sve preostale izraelske taoce u roku od 72 sata pa je izrazio uverenje da će se svi taoci vratiti kućama narednih dana.

1/15 Vidi galeriju Apokaliptične scene - Pojas Gaze Foto: ATEF SAFADI/EPA, MOHAMMED SABER/EPA, Abdel Kareem Hana/AP, ATEF SAFADI/EPA

Poznato kad će Tramp doći u Izrael

Izraelski Channel 12 javlja da se očekuje dolazak američkog predsednika Donalda Trampa u Izrael ujutro u ponedeljak, 13. oktobra. Tramp bi trebao da sleti na aerodrom Ben Gurion, gde će ga dočekati na svečanoj ceremoniji.

Prema pisanju Times of Israela, poseta će biti kraća nego što je prvobitno planirano zbog logističkih poteškoća pri organizaciji puta u tako kratkom roku.

1/18 Vidi galeriju Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

Posle dolaska, Tramp bi trebao odmah da krene prema Knesetu u Jerusalimu, gde će održati govor pre početka jevrejskog praznika Simhat Tora koji počinje u ponedeljak uvečer Ako je taj raspored tačan, predsednik neće imati vremena da poseti Trg talaca u Tel Avivu.

Juče je potvrđeno da Tramp tokom svoje posete Bliskom istoku neće ići u Gazu.

1/25 Vidi galeriju Sastanak Trampa i Netanjahua u Beloj kući. predstavljen plan za okončanje rata u Gazi. Netanjahu je pristao, hoće li i Hamas pristati? Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Svedoci govorili o izraelskim napadima uoči nastupanja primirja na snagu

Sukob u Gazi trebao je odmah da se završi nakon što je izraelska vlada sinoć dala svoje odobrenje, navodi BBC.

Svedoci su za BBC rekli da su jutros u Kan Junisu čuli vazdušne i artiljerijske napade, a pucnjava je prijavljena i oko koridora Netzarim. Jutros su se iz više područja širom regije dizali gusti oblaci dima.

