U prestižnoj sidnejskoj školi Katedrala Svetog Andreja, iza zatvorenih vrata školskog toaleta, život mlade žene je nasilno prekinut.

Lili Džejms, 21-godišnja studentkinja sportskog menadžmenta i trenerka vaterpola, ubijena je udarcima čekića, na mestu gde je verovala da je sigurna. Iza ovog tragičnog čina stajao je muškarac koji nije mogao da prihvati kraj njihove veze.

Lili je odrasla u Sans Souci, u Novom Južnom Velsu. Nakon škole u Danebanku, upisala je Univerzitet tehnologije u Sidneju, balansirajući studije, sport i rad, uz bliske veze s porodicom i prijateljima. Kao trener, bila je cenjena i opisana kao energična, vedra i brižna. Ipak, iza njenog osmeha krila se veza koja je eskalirala u nasilje.

Osumnjičeni za ubistvo bio je Pol (Pol) Tajsen, 24-godišnji holandski trener koji je radio u istoj školi. Iako bez prethodnih optužbi za nasilje, analize su pokazale da je razvijao obrasce kontrole i manipulacije u bliskim odnosima. Kobnog dana, uzeo je automobil i čekić, čekajući da Lili uđe. Snimci nadzornih kamera pokazuju ga kako mirno ulazi u kabinu, a telo je pronađeno s više od 25 udaraca, uz odbrambene povrede — seksualni napad nije bio evidentiran.

Pol je satima ostao pored tela, a potom je, koristeći njen telefon, slao poruke njenom ocu i na kraju izvršio samoubistvo bacanjem s litice u Voklusu. Pol je mrzeo Lili što ga je odbacila, što nije mogao da je kontroliše, što je pretila savršenoj slici o sebi koju je želeo da projektuje.

Planirao ubistvo

U avgustu 2023. godine, Džejms je rekla svom ocu da je počela da se viđa sa dečkom po imenu Pol, kolegom u Sent Endruz školi, u centralnom delu Sidneja. Radila je u školi kao trener vaterpola i plivanja i bila je popularna među osobljem i učenicima. Tajsen je bio iz Holandije, prvobitno je došao u Australiju sa roditeljima između 2015. i 2017. godine. Pohađao je školu Sent Andreja i postao sportski kapiten i odličan u školi. Nakon što je diplomirao, nekoliko puta se vraćao u Australiju sa vizama za radni odmor.

Te vize mogu biti izdate samo tri puta jednoj osobi a 2023. godine, Tajsen je bio na svojoj trećoj i poslednjoj verziji vize. Policija Novog Južnog Velsa otkrila je da je Tajsen lagao u svojim prethodnim zahtevima za vizu, ulepšavajući svoju ulogu u Sent Endrusu kako bi ispunio uslove za vizu koji zahtevaju od podnosilaca zahteva da rade u određenim oblastima. Ubedio je svoju porodicu i prijatelje da je upisan na master studije nastave na Univerzitetu u Sidneju , iako ne postoji nikakav zapis o njegovom studiranju tamo.

Tajsen je bio u vezi sa nekim drugim pre Lili, gde je pratio i zastrašivao svoju partnerku, hakovao joj Snepčet nalog i udario je u drvo iznad glave kada je pokušala da raskine sa njim.

A kada je Lili ušla u njegov život, postalo je očigledno da je koristio sličnu taktiku, uključujući praćenje njene lokacije na Snepčetu, kao i grdnje i zastrašivanje. U jednom slučaju, snimci sa sigurnosnih kamera pokazali su kako Tajsen gura i pritiska Lili u ćošak dok joj se agresivno obraćao u školskom dvorištu, nekoliko dana pre nego što je ubijena.

Proslava 21. rođendana u petak, 20. oktobra 2023. godine, kojoj je Lili prisustvovala zajedno sa bivšim partnerom, bila je potencijalni okidač za Tajsena. Na posebnoj večeri sa prijateljima, Tajsen je izgledao "pod stresom" i nastavio je da proverava Lilinu lokaciju. Lili je pokušala da prekine vezu te noći, ali je Tajsen insistirao da ponovo razgovaraju u ponedeljak. Nekoliko dana kasnije, on ju je ubio.

U poslednjim danima Lilinog života, Tajsen je sedam puta putovao od svog stana u Zetlandu do njene kuće u zalivu Kogara. Svaki put bi provodio kratko vreme u iznajmljenom automobilu, pre nego što bi se vratio, bez ikakvih dokaza da je kontaktirao sa Lili. Policija je pronašla dokaze da je fotografisao automobile parkirane u Lilinoj ulici i obeležio fotografije beleškama o tome ko je vlasnik automobila.

U sredu, 25. oktobra, snimci sa sigurnosnih kamera pokazuju kako Tajsen pedantno planira svoj napad, uključujući zaključavanje vrata teretane i nekoliko puta vežbanje napada. U svojim poslednjim trenucima, Lili nije bila svesna šta Tajsen planira da uradi, osmehnula se i normalno komunicirala sa njim. Te večeri je trebalo da ide na vaterpolo utakmicu i otišla je u toalet u školskom sportskom centru da se presvuče u kupaći kostim.

Tajsen je viđen kako čeka ispred toaleta, sa čekićem u ruci, dva minuta, pre nego što je skočio i uleteo u toalet. Više od sat vremena kasnije izlazi iz kupatila i šalje poruku Lilinom tati sa njenog telefona, moleći ga da "dođe u školu" i pokupi je.

Lili je zadobila 25 povreda vrata i glave tupim predmetom. Imala je prelome kostiju i ogrebotine na rukama i nadlakticama koje ukazuju na odbrambene povrede. Nije bilo dokaza o seksualnom napadu.

Tajsen je potom napustio školu, odvezao se do Vokliza i pozvao hitnu pomoć da obavesti operatera da se u školskom kupatilu nalazi telo.

Nekoliko dana kasnije, njegovo golo telo je pronađeno u podnožju litica u rezervatu Dajmond Bej. Na vrhu litica, policija je pronašla ranac sa starim telefonom i odećom.

Tokom istrage, stručnjaci su opisali Polovo ponašanje kao koercivnu kontrolu, uključujući praćenje, ograničavanje autonomije i manipulisanje Lili putem digitalnih aplikacija. Napetost je eskalirala kada je Lili odlučila da prekine vezu, što je Pol video kao pretnju svom imidžu savršenog mladića.

Porodica je izrazila bol i apelovala na edukaciju o poštovanju i slobodi izbora. Škola je reagovala rušenjem toaleta, pružanjem psihološke pomoći i organizovanjem komemoracija. Mediji su pokrenuli diskusije o ranom prepoznavanju koercivne kontrole i podršci žrtvama nasilja u vezama.