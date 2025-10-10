Pola miliona pčela izgorelo u Holandiji u podmetnutom požaru, uništeno deset košnica u gradskom parku u Almereu
ISTRAGA U TOKU
POLA MILIONA PČELA IZGORELO U PODMETNUTOM POŽARU: Holandska policija zove svedoke na razgovor, sve se desilo u gradskom parku u Almereu
U parku u holandskom gradu Almereu deset košnica je izgorelo, a pola miliona pčela nastradalo u podmetnutom požaru.
- Svaka košnica je imala kolonije od 40 do 60.000 pčela i pomisao o njihovom uginuću je užasna - rekao je pčelar Harold Stringer, vlasnik košnica.
BBC prenosi da je on to kazao lokalnoj holandskoj televizijskoj stanici Omrop Flevoland.
- Zaista me boli što je mojih deset košnica izgorelo - požalio se Stringer.
Policija u Almereu, koji se nalazi istočno od Amsterdama, pozvala je svedoke na razgovor posle podmetanja požara koje se desilo u utorak uveče u živopisnom gradskom parku Beatriks.
Na društvenim mrežama objavljene su fotografije požara.
(Kurir.rs/BBC/Foto: Ilustracija)
