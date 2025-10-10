Slušaj vest

U parku u holandskom gradu Almereu deset košnica je izgorelo, a pola miliona pčela nastradalo u podmetnutom požaru.

- Svaka košnica je imala kolonije od 40 do 60.000 pčela i pomisao o njihovom uginuću je užasna - rekao je pčelar Harold Stringer, vlasnik košnica.

BBC prenosi da je on to kazao lokalnoj holandskoj televizijskoj stanici Omrop Flevoland.

- Zaista me boli što je mojih deset košnica izgorelo - požalio se Stringer.

Policija u Almereu, koji se nalazi istočno od Amsterdama, pozvala je svedoke na razgovor posle podmetanja požara koje se desilo u utorak uveče u živopisnom gradskom parku Beatriks.