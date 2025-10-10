"POTREBNA JE ODLUČNA AKCIJA SAVEZNIKA" Zelenski o najnovijim ruskim udarima na Ukrajinu i razaranju energetskih postrojenja
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je danas saveznike da odgovore konkretnim merama na veliki ruski napad na ukrajinska energetska postrojenja.
- Nisu potrebne prazne reči, već odlučna akcija – od strane Sjedinjenih Američkih Država, Evrope i G7 – isporukom sistema protivvazdušne odbrane i sprovođenjem sankcija - navodi se u saopštenju Zelenskog na mrežama.
On je dodao da je Rusijalansirala više od 450 dronova i preko 30 raketa tokom napada koji je izazvao nestanak struje u istočnom delu Kijeva.
Ministarstvo energetike Ukrajine je saopštilo da širom zemlje "Rusi nanose masovne udare na ukrajinsku energetsku infrastrukturu".
Jedno sedmogodišnje dete je noćas poginulo i tri osobe su ranjene u ruskim napadima u Zaporoškoj oblasti u centralnoj Ukrajini, dok je devet ljudi povređeno u Kijevu, saopštile su ranije jutros ukrajinske vlasti.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)