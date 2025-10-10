RUSIJA NASTAVLJA S UDARIMA NA UKRAJINU

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je danas saveznike da odgovore konkretnim merama na veliki ruski napad na ukrajinska energetska postrojenja.

- Nisu potrebne prazne reči, već odlučna akcija – od strane Sjedinjenih Američkih Država, Evrope i G7 – isporukom sistema protivvazdušne odbrane i sprovođenjem sankcija - navodi se u saopštenju Zelenskog na mrežama.

On je dodao da je Rusijalansirala više od 450 dronova i preko 30 raketa tokom napada koji je izazvao nestanak struje u istočnom delu Kijeva.

Ministarstvo energetike Ukrajine je saopštilo da širom zemlje "Rusi nanose masovne udare na ukrajinsku energetsku infrastrukturu".

