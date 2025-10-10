Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je danas saveznike da odgovore konkretnim merama na veliki ruski napad na ukrajinska energetska postrojenja.

- Nisu potrebne prazne reči, već odlučna akcija – od strane Sjedinjenih Američkih Država, Evrope i G7 – isporukom sistema protivvazdušne odbrane i sprovođenjem sankcija - navodi se u saopštenju Zelenskog na mrežama.

Andrij Jermak i Volodimir Zelenski Foto: Brendan Smialowski/Pool AFP, ALESSANDRO DELLA VALLE / POOL/KEYSTONE POOL, ZOLTAN MATHE/MTI

On je dodao da je Rusijalansirala više od 450 dronova i preko 30 raketa tokom napada koji je izazvao nestanak struje u istočnom delu Kijeva.

Ministarstvo energetike Ukrajine je saopštilo da širom zemlje "Rusi nanose masovne udare na ukrajinsku energetsku infrastrukturu".

Masovni ruski napad na Ukrajinu. Gađani Kijev i Zaporožje, Poginuo sedmogodišnji dečak, ranjeno 15 ljudi. Napadnuta je i energetska mreža, pa u delovima Kijeva nema struje. U napadu su korišćene balističke rakete i dronovi šahed. Foto: Evgeniy Maloletka/AP, HOGP/Ukrainian Emergency Service, Dan Bashakov/AP, HOGP/Ukrainian Emergency Service, (AP Photo/Dan Bashakov)/AP

Jedno sedmogodišnje dete je noćas poginulo i tri osobe su ranjene u ruskim napadima u Zaporoškoj oblasti u centralnoj Ukrajini, dok je devet ljudi povređeno u Kijevu, saopštile su ranije jutros ukrajinske vlasti.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

