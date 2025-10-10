REAKCIJA IZ VAŠINGTONA NA PRIZNANJE VENECUELANSKOJ OPOZICIONARKI MARIJI KORINI MAČADO

REAKCIJA IZ VAŠINGTONA NA PRIZNANJE VENECUELANSKOJ OPOZICIONARKI MARIJI KORINI MAČADO

Slušaj vest

Bela kuća je danas kritikovala odluku Norveškog Nobelovog komiteta da nagradu za mir dodeli Mariji Korini Mačado, lideru venecuelanske opozicije, umesto da laureat bude američki predsednik Donald Tramp.

- Predsednik Tramp će nastaviti da sklapa mirovne sporazume, okončava ratove i spasava živote. On ima srce humanitarca i nikada neće biti nikoga poput njega ko može da pomera planine samo snagom svoje volje. Nobelov komitet je dokazao da politiku stavljaju iznad mira - naveo je portparol Bele kuće Stiven Čeung u objavi na društvenoj mreži X.

1/25 Vidi galeriju Sastanak Trampa i Netanjahua u Beloj kući. predstavljen plan za okončanje rata u Gazi. Netanjahu je pristao, hoće li i Hamas pristati? Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Mačado je u prvom reagovanju nakon dobijanja nagrade kazala je da je u "šoku".

Jorgen Vatne Fridnes, predsedavajući Norveškog Nobelovog komiteta, nakon objavljivanja imena dobitnice pohvalio je Mačado kao "hrabru i posvećenu šampionku mira" koja "održava plamen demokratije da gori u tami koja postaje sve veća".

1/10 Vidi galeriju Marija Korina Mačado, venecuelanska opozicionarka, dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu Foto: Ariana Cubillos/AP, Matias Delacroix/AP, JAVIER LIZON/EFE