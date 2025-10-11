Slušaj vest

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan i predsednik iračke regije Kurdistan Nedžhirvan Barzani razgovarali su u Ankari o budućim odnosima Turske, Iraka i Kurdistana, i dogovorili obnavljanje letova iz Kurdistana ka Turskoj, javlja Asošiejted pres.

Erdogan i Barzani su su tokom sastanka razmatrali i mogućnosti za saradnju i regionalni razvoj, navodi se u saopštenju Erdoganovog kabineta.

Odluku o obnavljanju letova objavio je Barzanijev kabinet kasno sinoć, nakon završetka razgovora dva lidera, a Turkiš erlajns je takođe potvrdio nastavak letova. Turska je 2023. uvela zabranu letova ka i od aerodroma u gradu Sulajmanija u poluautonomnom iračkom Kurdistanu.

Kao razlog je za odluku, turske vlasti su navele povećanje aktivnosti Radničke partije Kurdistana (PKK) u gradu i rizik za bezbednost letova.

PKK, koju su Turska, SAD i Evropska unija ranije označile kao terorističku organizaciju, predvodila je decenijsku oružanu pobunu u Turskoj, koja se vremenom proširila na Irak i Siriju.

Ranije ove godine, PKK je pristao da se razoruža kao deo nove mirovne inicijative sa Turskom. Simbolična ceremonija razoružanja održana je u blizini Sulejmanije u julu.