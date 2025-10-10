Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban objavio je video snimak u kojem je ukrajinsku obaveštajnu službu optužio da "infiltrirala" u njegovu zemlju i "uvukla" u opozicionu stranku Tisa sa ciljem da je dovede na vlast na parlamentarnim izborima naredne godine.

Ime stranke Tisa inače ima dvostruko značenje pošto, pored toga što je skraćenica za naziv Partija poštovanja i slobode (Tisztelet és Szabadság Párt - TISZA), jeste i ime "najmađarskije reke" koja je nekada tekla na celokupnoj njenoj teritoriji sve do propasti Habsurške monarhije.

Mađarski premijer Viktor Orban Foto: ZOLTAN FISCHER/HUNGARIAN PM GENE/MTI/Hungarian PM’s General Dep, MARTIN DIVISEK/EPA, Denes Erdos/AP

Na čelu ove populističke i nacionalističke stranke je Peter Mađar, nekadašnji član Orbanove vladajuće partije Fides i bivši muž njegove ministarke pravde Judit Varge, koji je prošle godine izabran za poslanika Evropskog parlamenta.

Peter Mađar, lider mađarske opozicione stranke Tisa i najveći rival premijera Viktora Orbana Foto: BOGLARKA BODNAR/MTI, CSABA KRIZSAN/MTI, ZOLTAN BALOGH/MTI

- Ukrajinska obaveštajna služba ne samo da nadgleda Mađarsku; uvukli su se u proukrajinsku stranku Tisa. Oni su se infiltrirali u javni život i politiku, obezbedujući tehnološku pomoć njihovim saveznicima kako bi im pomogli da ovde osvoje vlast. Nekad smo govorili "Rusi su nam već u špajzu", sada moramo da kažemo: Ukrajinci su već u vašim pametnim telefonima. Nećemo to dozvoliti! - napisao je Orban uz klip.

Post je objavljen na društvenoj mreži X.

(Kurir.rs)

