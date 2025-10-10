Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp u objavi na mreži "Truth Social" poručio da njenov planirani sastanak sa Si Đinpingom na samitu APEK-a više nema smisla zbog "neprijateljskih akcija Kine".

Prema njegovim rečima, Kina pokušava da uvede kontrolu izvoza retkih zemnih metala i drugih ključnih materijala, što, kako Tramp tvrdi, remeti globalna tržišta.

Naglasio je da su SAD spremne da odgovore, uključujući i povećanje carina na kinesku robu.

"Neke veoma čudne stvari se dešavaju u Kini! Postaju veoma neprijateljski nastrojeni i šalju pisma zemljama širom sveta u kojima žele da uvedu kontrolu izvoza na svaki element proizvodnje koji ima veze sa retkim zemnim elementima, i praktično sve što im padne na pamet, čak i ako nije proizvedeno u Kini. Niko nikada nije video ništa slično, ali, u suštini, to bi 'začepilo' tržišta i otežalo život praktično svakoj zemlji na svetu, posebno Kini", naveo je Tramp i nastavio:

"Kontaktirale su nas druge zemlje koje su izuzetno ljute zbog ovog velikog trgovinskog neprijateljstva, koje se pojavilo niotkuda. Naš odnos sa Kinom u proteklih šest meseci je bio veoma dobar, što ovaj potez u trgovini čini još više iznenađujućim. Oduvek sam osećao da čekaju u zasedi, a sada, kao i obično, dokazano je da sam bio u pravu! Ne postoji način da se Kini dozvoli da drži svet 'zarobljenim', ali izgleda da je to bio njihov plan već duže vreme, počevši od 'magneta' i drugih elemenata koje su tiho nagomilali u neku vrstu monopolskog položaja, što je prilično zlokoban i neprijateljski potez, blago rečeno. Ali i SAD imaju monopolske pozicije, mnogo jače i dalekosežnije od kineskih. Jednostavno nisam odlučio da ih koristim, nikada nije bilo razloga da to uradim - DO SADA!"

