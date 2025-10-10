Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da će Rusija odgovoriti istom merom na nuklearne probe drugih zemalja.

"Neki od... stručnjaka smatraju da bi trebalo da sprovedemo testove nuklearnog oružja u punom obimu, a neke zemlje razmišljaju o tome, koliko znamo, čak se i pripremaju. Zato sam rekao da ako ih oni sprovedu, i mi ćemo učiniti isto", rekao je Putin na konferenciji za novinare posle državne posete Tadžikistanu.

Putin je istakao da je Rusija spremna da pregovara sa SAD o kontroli naoružanja.

"Spremni smo da pregovaramo ako je to prihvatljivo i korisno za Amerikance. Ako nije, onda ne. Ali to bi bila šteta, jer onda ne bi ostalo ništa u smislu odvraćanja u oblasti strateškog ofanzivnog naoružanja", rekao je Putin.

Napomenuo je da će "nekoliko meseci biti dovoljno" da se postigne sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o novom START sporazumu, "ako postoji dobra volja da se ovi sporazumi produže".

On je najavio da će Rusija uskoro imati najnovije tipove naoružanja i da se "testiranje uspešno odvija".

"Ruske mogućnosti odvraćanja su inovativnije od mogućnosti drugih država", dodao je Putin.