Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da će Rusija odgovoriti istom merom na nuklearne probe drugih zemalja.

"Neki od... stručnjaka smatraju da bi trebalo da sprovedemo testove nuklearnog oružja u punom obimu, a neke zemlje razmišljaju o tome, koliko znamo, čak se i pripremaju. Zato sam rekao da ako ih oni sprovedu, i mi ćemo učiniti isto", rekao je Putin na konferenciji za novinare posle državne posete Tadžikistanu.

Putin je istakao da je Rusija spremna da pregovara sa SAD o kontroli naoružanja.

"Spremni smo da pregovaramo ako je to prihvatljivo i korisno za Amerikance. Ako nije, onda ne. Ali to bi bila šteta, jer onda ne bi ostalo ništa u smislu odvraćanja u oblasti strateškog ofanzivnog naoružanja", rekao je Putin.

Napomenuo je da će "nekoliko meseci biti dovoljno" da se postigne sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o novom START sporazumu, "ako postoji dobra volja da se ovi sporazumi produže".

On je najavio da će Rusija uskoro imati najnovije tipove naoružanja i da se "testiranje uspešno odvija".

"Ruske mogućnosti odvraćanja su inovativnije od mogućnosti drugih država", dodao je Putin.

