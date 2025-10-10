Slušaj vest

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je danas da je moguć novi ruski napad na Kijev u narednim danima i pozvao stanovnike prestonice da pripreme zalihe vode, komplet prve pomoći, namirnice i napune autonomne uređaje za napajanje.

"Situacija je komplikovana. I hajde da kažemo istinu, a ne da se samozavaravamo. Jer neprijatelj ne staje. Novi napad se predviđa u narednim danima", napisao je on na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Kličko je pozvao stanovnike Kijeva da se maksimalno koncentrišu i deluju pragmatično, posebno da pripreme potrebne zalihe i da ne ignorišu signale za uzbunu.

Foto: Shutterstock, AP/Efrem Lukatsky

Prema njegovim rečima, Kijev je sinoć doživeo jedan od najtežih napada, a od ranog jutra sve službe su uključene u radove na otklanjanju njegovih posledica.

Konkretno, radnici u energetskom sektoru su već uspeli da vrate snabdevanje strujom za više od 423.000 potrošača, dodao je gradonačelnik Kijeva.

On je dodao da je obnova snabdevanja električnom energijom u toku, a vodosnabdevanje normalno funkcioniše.

Dodao je da sve gradske službe rade non-stop i u pojačanom režimu.