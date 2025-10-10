Eksplozija se dogodila u blizini grada Baksnort

Eksplozija se dogodila u blizini grada Baksnort

Slušaj vest

Snažna eksplozija pogodila je danas fabriku za proizvodnju vojnih eksploziva "Accurate Energetic Systems" u Tenesiju, izazivajući potres koji se osetio kilometrima daleko i izazvao hitnu reakciju službi za vanredne situacije, saopštile su vlasti i svedoci.

Foto: Printskrin X

Eksplozija se dogodila u blizini grada Baksnort, oko 97 kilometara jugozapadno od Nešvila, prema informacijama iz kancelarije šerifa okruga Hikman, preneo je AP.

Hitne službe su brzo obavile apel putem društvenih mreža, pozivajući ljude da izbegavaju to područje kako bi omogućili spasiocima da obave svoj posao.

Prema nezvaničnim navodima najmanje 19 osoba se vodi nestalo, a navodno ima i mrtvih.

Medicinski tehničar okruga Hikman, Dejvid Stjuart, rekao je da za sada nema informacija o povređenima, jer hitne službe nisu mogle odmah da pristupe mestu događaja.