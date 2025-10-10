Američki predsednik se oglasio na društvenoj mreži

Američki predsednik se oglasio na društvenoj mreži

Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp danas je na svojoj društvenoj mreži Truth Social zahvalio ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, koji se danas pridružio svetskim liderima koji su izrazili podršku mirovnom planu američkog predsednika Donalda Trampa za Gazu.

„Hvala vam, predsedniče Putine“, napisao je Tramp na Truth Social-u.

Putin danas rekao da Tramp „mnogo čini za mir“, navodeći kao primer primirje na Bliskom istoku, ali je dodao da nije na njemu da odlučuje da li američki predsednik zaslužuje Nobelovu nagradu za mir.

Putin je rekao da će, ako mirovni sporazum za Gazu bude uspešan, to biti „ništa manje od istorijskog događaja“.

Mnogi komentatori smatraju da je Putin svesno hvalio Trampa kako bi umiljao njegov ego i podstakao Vašington da usvoji pristup ratu u Ukrajini koji bi bio povoljniji za Moskvu.