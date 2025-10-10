Slušaj vest

Estonija predviđa smeštaj za oko 1,4 miliona ljudi, što je otprilike deset odsto stanovništva, u slučaju krize. Veliki broj građana će se, u slučaju potrebe, privremeno skloniti kod rodbine ili u organizovana skloništa.

Baltičke zemlje pripremaju se za mogući masovni beg stanovništva usled ruskih vojnih pretnji

Zabrinute zbog rastuće vojno-ekonomske podrške Rusije od početka invazije na Ukrajinu 2022. godine, Estonija, Letonija i Litvanija izrađuju krizne planove za evakuaciju stotina hiljada ljudi u slučaju agresije ili napada.

Polja i planovi za evakuaciju već su u pripremi, a problemi poput sabotaža komunikacijskih mreža, masovne migracije i dezinformacija se razmatraju kao ključne pretnje.

Nove mere u Baltiku: Evakuacije i pripreme u slučaju ruskog napada

Prema rečima zvaničnika, mogući napad mogao bi biti brzo realizovan, sa snagama koje bi zauzele sve tri zemlje u roku od tri do sedam dana. Uključeni su planovi za evakuaciju, logističku podršku i obezbeđenje humanitarnih skloništa, s obzirom na realnu mogućnost da se vojna sila približi granicama.

Evakuacija i do 400.000 ljudi unutar 40 km od ruskih granica

Litvanija već ima razvijene planove za prihvat velikog broja evakuiranih, uključujući škole, sportske dvorane i verske objekte, gde bi smeštali baš toliku populaciju. Gradovi poput Vilniusa već pripremaju mesta za civile i osnovne potrepštine, uz jasno definisane rute za evakuaciju.

Estonija priprema skloništa za deset posto stanovništva

Estonski zvaničnici najavljuju da bi se u slučaju sukoba veliki broj ljudi, posebno u Narvi, gde je većina stanovnika ruskojezična, mogao privremeno skloniti. U planovima je i smještaj za do dve trećine od 50.000 stanovnika tog grada u raznim centrima.

Baltik bez planova za masovni izvoz stanovnika