Nemačka kompanija "Rajnmetal" potpisala je ugovor o isporuci protivvazdušnih sistema "skajrendžer 35" (skyranger 35) na šasiji tenka "leopard 1" Ukrajini, saopštila je kompanija.

Generalni direktor kompanije Armin Paperger rekao je da je zahvalan Ukrajini na ukazanom poverenju i istakao podršku jedne države članice EU koja finansira nabavku iz prihoda od zamrznute ruske imovine, preneo je Ukrinform.

"Vrednost ugovora procenjuje se na stotine miliona evra", navedeno je u saopštenju.

Prema proizvođaču, "skajrendžer 35" na bazi "leopard 1" kombinuje mobilnost i zaštitu platforme sa topovskim protivvazdušnim sistemom.

Sistem ima brzinu paljbe do 1.000 metaka u minuti i efektivnim dometom do četiri kilometra.

skajrendžer 35 skajrendžer.jpg
Foto: Printskrin Youtube

"Rajnmetal" navodi da će novi sistemi poboljšati zaštitu od niskoletećih ciljeva, pre svega bespilotnih letelica, i omogućiti veću prohodnost i zaštitu u teškim borbenim uslovima.

Kompanija je ranije, početkom septembra, najavila nameru da isporuči "skajrendžer" sisteme Ukrajini, a današnji ugovor potvrđuje nastavak te inicijative, naveo je "Rajnmetal".

Kurir.rs/Ukrinform

