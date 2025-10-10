Slušaj vest

Horor slučaj zlostavljanja u Beču potresao je austrijsku javnost. Kako je otkriveno u petak uveče, jedan mašinovođa državne železnice ÖBB godinama je mamio decu i maloletnike u kabinu svoje lokomotive i tamo ih napastvovao. Istraga je u toku, a do sada je identifikovano najmanje 19 žrtava.

Prema navodima emisije „Wien heute“, serija zlostavljanja započela je još 2003. godine, a poslednji poznati slučaj dogodio se pre nekoliko godina. Osumnjičeni mašinovođa je svoje žrtve pronalazio putem društvenih mreža, gde bi sa njima uspostavljao kontakt, a zatim ih pozivao da posete njegovu lokomotivu. Upravo u kabini voza dogodila su se napastvovanja.

Mamio decu u lokomotivu i godinama ih zlostavljao

Na početku ove godine, jedan od bivših žrtava odlučio je da prijavi slučaj policiji, čime je pokrenuta istraga koja je razotkrila mnogo širu sliku. Do sada je 19 žrtava – svi muškarci – zvanično identifikovano, ali se pretpostavlja da je njihov broj znatno veći. Tužilaštvo navodi da još nije poznato koliko njih je bilo maloletno u trenutku zlostavljanja.

ÖBB šokiran istraga proširena i broj žrtava raste

Iz kompanije ÖBB saopštili su da su „duboko šokirani“ ovim otkrićem i da je protiv osumnjičenog pokrenut postupak otkaza. „Ovo što smo saznali duboko nas je potreslo. Sarađujemo sa istražnim organima i pružamo svu potrebnu pomoć“, navodi se u njihovom saopštenju.

Istragu vodi Državna kriminalistička policija, a slučaj je izazvao ogromno interesovanje javnosti u Austriji. Očekuje se da narednih nedelja na videlo izađe još detalja o jednom od najvećih slučajeva napastvovanja u istoriji austrijskih železnica.