Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp planira da prisustvuje samitu svetskih lidera posvećenom Gazi tokom svoje posete Egiptu sledeće nedelje, javlja Axios, pozivajući se na četiri izvora upućena koja imaju saznanja o tome.

Samit, koji organizuje egipatski predsednik Abdel Fatah al Sisi, prema izveštajima, ima za cilj da izgradi međunarodnu podršku za Trampov plan mira za Gazu, dok se razgovori nastavljaju o ključnim pitanjima poput upravljanja nakon rata, bezbednosti i obnove.

Prema izveštaju, navodno su pozivi upućeni liderima ili ministrima spoljnih poslova Nemačke, Francuske, Velike Britanije, Italije, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jordana, Turske, Saudijske Arabije, Pakistana i Indonezije.

Gaza Foto: Jehad Alshrafi/AP, MOHAMMED SABER/EPA

Američki zvaničnik je za Axios izjavio da se ne očekuje prisustvo izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Očekuje se da će samit biti održan u Šarm el-Šeiku u utorak ujutru, iako izvori navode da bi mogao biti održan u ponedeljak.

Planirano je da Tramp stigne u Izrael u ponedeljak ujutru, održi govor u Knesetu i sastane se sa porodicama talaca.

Uveče će otputovati u Egipat gde će se sastati sa egipatskim predsednikom Sisijem i učestvovati u ceremoniji potpisivanja sa tri garantora sporazuma o Gazi: Egiptom, Katarom i Turskom.

Američki zvaničnici su za Axios potvrdili da će Tramp prisustvovati samitu, iako Bela kuća nije želela da prokomentariše te izveštaje.

Kurir.rs/Axios i/Agencije

Ne propustitePlanetaTRAMP DOLAZI U IZRAEL! Netanjahu mu sprema svečani doček! Izraelski premijer poručio: "Naša vojska ostaje u Gazi dok se Hamas ne razoruža" (FOTO/VIDEO)
shutterstock_2377079487 copy.jpg
PlanetaNETANJAHU DODELJUJE NOBELA TRAMPU! Izraelski premijer objavio AI fotografiju uz poruku: "Dajte Donaldu Trampu Nobelovu nagradu za mir, zaslužio je" (FOTO)
ai image.jpg
PlanetaIZRAELSKA VOJSKA SE POVLAČI! Trupe napuštaju Pojas Gaze!
103 EPA Abir Sultan.jpg
PlanetaTRAMP ŠALJE AMERIČKE TRUPE U IZRAEL! Stižu i vojnici arapskih zemalja i Turske!
Tramp upire prstom u Beloj kući
PlanetaHAMAS PROGLASIO KRAJ RATA! Jedna stvar se Trampu i Izraelu neće svideti: "Palestincima treba oružje"
izraelska vojska Izraelske odbrambene snage IDF Hamas mapa Pojasa Gaze grad Gaza
PlanetaKREMLJ POZDRAVIO PRIMIRJE U GAZI, ALI UPOZORAVA: Ključno će biti njegovo sprovođenje! Lavrov još OŠTRIJI!
Vladimir Putin.jpg