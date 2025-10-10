Samit treba da izgradi međunarodnu podršku za Trampov plan

Američki predsednik Donald Tramp planira da prisustvuje samitu svetskih lidera posvećenom Gazi tokom svoje posete Egiptu sledeće nedelje, javlja Axios, pozivajući se na četiri izvora upućena koja imaju saznanja o tome.

Samit, koji organizuje egipatski predsednik Abdel Fatah al Sisi, prema izveštajima, ima za cilj da izgradi međunarodnu podršku za Trampov plan mira za Gazu, dok se razgovori nastavljaju o ključnim pitanjima poput upravljanja nakon rata, bezbednosti i obnove.

Prema izveštaju, navodno su pozivi upućeni liderima ili ministrima spoljnih poslova Nemačke, Francuske, Velike Britanije, Italije, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jordana, Turske, Saudijske Arabije, Pakistana i Indonezije.

Američki zvaničnik je za Axios izjavio da se ne očekuje prisustvo izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Očekuje se da će samit biti održan u Šarm el-Šeiku u utorak ujutru, iako izvori navode da bi mogao biti održan u ponedeljak.

Planirano je da Tramp stigne u Izrael u ponedeljak ujutru, održi govor u Knesetu i sastane se sa porodicama talaca.

Uveče će otputovati u Egipat gde će se sastati sa egipatskim predsednikom Sisijem i učestvovati u ceremoniji potpisivanja sa tri garantora sporazuma o Gazi: Egiptom, Katarom i Turskom.

Američki zvaničnici su za Axios potvrdili da će Tramp prisustvovati samitu, iako Bela kuća nije želela da prokomentariše te izveštaje.