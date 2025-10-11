Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je šokirao saveznike u Evropi, sugerišući da bi NATO savez trebalo da razmotri mogućnost izbacivanja Španije iz svojih redova, a sve zbog spora u vezi sa zaostajanjem te zapadnoevropske zemlje u vojnoj potrošnji.

Članice bezbednosnog saveza pod pokroviteljstvom SAD dogovorile su se u junu da značajno povećaju svoju vojnu potrošnju na pet odsto BDP, ispunjavajući tako jedan od glavnih Trampovih prioriteta, da Evropljani više troše na sopstvenu odbranu, preneo je Rojters.

Međutim, španski premijer Pedro Sančes tada je izjavio da se neće obavezati na cilj od 5 odsto, nazvavši ga "nespojivim sa našom socijalnom državom i našom vizijom sveta".

Na sastanku u Ovalnom kabinetu sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, liderom druge najnovije članice NATO, Tramp je rekao da evropski lideri moraju izvršiti pritisak na Španiju da poveća svoje obaveze prema savezu.

"Vi ljudi morate početi da razgovarate sa Španijom", rekao je Tramp i nastavio:

"Morate ih pozvati i saznati zašto zaostaju. Nemaju nikakav izgovor da to ne urade, ali dobro. Možda bi ih, iskreno, trebalo izbaciti iz NATO".

Španija je ponovo potvrdila svoju posvećenost savezu i apelovala na smirenost, rekao je jedan izvor iz vlade, dodajući da je zemlja punopravna članica NATO i da ispunjava ciljeve sposobnosti, isto kao i Sjedinjene Države.

"Te izjave su date u određenom kontekstu, ali znam sigurno da Oružane snage SAD dobro znaju koliko je Španija posvećena", izjavila je u danas španska ministarka odbrane Margarita Robles.

Dodala je i da Španija ispunjava svoja obećanja. Španija se pridružila Severnoatlantskom savezu 1982. godine. Ovaj savez kolektivne odbrane, koji sada ima 32 članice, našao se u centru pažnje otkako je Rusija 2022. godine izvršila invaziju na Ukrajinu i započela najsmrtonosniji kopneni rat u Evropi još od Drugog svetskog rata.