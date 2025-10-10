Slušaj vest

Češka vojska je otkrila strane dronove koji su leteli iznad ključne infrastrukture, posebno vojnih lokacija, izjavila je danas portparolka vojske Zdenjka Sobarnja Košvancova.

Ona je rekla za češku novinsku agenciju da je vojska spremna da otkrije, identifikuje i neutrališe sve neovlašćene dronove.

U poslednjih nekoliko sedmica, više evropskih zemalja, uključujući Nemačku, Dansku, Norvešku i Belgiju, prijavilo je slične incidente iznad kritične infrastrukture.

Poreklo dronova ostaje nejasno, iako su pojedine zemlje izrazile zabrinutost da bi Rusija mogla da bude umešana.

Kurir.rs/Agencije

