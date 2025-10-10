Slušaj vest

Kralj Maroka Mohamed VI pozvao je danas u parlamentu zvaničnike da prestanu da gube vreme i da se izbore sa nepravdama u društvu koje su pokrenule proteste, javlja Asošiejted pres.

On se u govoru bavio temama koje su otvorili demonstranti predvođeni mladima i od poslanika tražio da brane zemlju i da se ozbiljno i odgovorno pozabave pritužbama sa protesta.

"Društvena pravda nije privremeni prioritet. Ona je strateški pravac kojeg se svi moraju pridržavati i ključna stvar koja bi trebalo da upravlja našim merama za razvoj. Ne bi trebalo da postoji raskorak ili konkurencija između velikih nacionalnih projekata i socijalnih programa, jer oba dele isti cilj: razvoj zemlje i poboljšanje životnih uslova građana gde god da se nalaze", rekao je Mohamed VI.

Kraljev kratak, ali energičan govor odražavao je neke od pritužbi koje su izneli demonstranti u vezi sa regionalnim nejednakostima i neravnomernim razvojem, ali se nije direktno bavio pokretom.

Demonstracije u Maroku traju skoro dve nedelje, jer su mladi izašli na ulice zahtevajući bolje javne usluge i više novca za zdravstvo i obrazovanje.

Kraljev govor je bio dugo očekivan, nakon što ga je kolektiv bez vođe Gen Z 212, organizator mnogih protesta, u pismu pozvao da interveniše protiv korumpiranih zvaničnika i podstakne reforme.

On nije nagovestio da će zahtevi demonstranata za ostavku premijera Aziza Ahanuša i nove istrage o korupciji biti ispunjeni.

Gen Z 212 je postepeno zaoštrio zahteve, da bi juče od zvaničnika zatražio da brzo zaposle više zdravstvenih radnika i povećaju ulaganja, pozivajući se na izveštaje same vlade o ozbiljnom manjku radnika i finansiranja u zdravstvu.

Kolektiv takođe zahteva kraj sve veće privatizacije obrazovnog sistema Maroka i puštanje na slobodu uhapšenih zbog učešća u protestima.