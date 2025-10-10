Slušaj vest

Dosadašnji premijer Francuske Sebastijan Lekornu ponovo je imenovan za premijera. 

Kako je ranije navedeno, predsednik Francuske Emanuel Makron je razmatrao mogućnost da ponovo imenuje Sebastijena Lekornija za premijera.

Makron je sinoć večerao sa njim u Jelisejskoj palati, a zatim se povukao sa svojim najužim krugom saradnika da razradi scenario "Lekornu 2" i razmislio o sastavu nove vlade, koja bi, prema rečima jednog izvora upućenog u pregovore, bila sastavljena od predstavnika civilnog društva i političkih ličnosti, ali sa mnogo novih lica.

Makron je tako izabrao šestog premijera za manje od dve godine, u nadi da će ovaj kandidat uspeti da izdejstvuje usvajanje budžeta u parlamentu koji potresaju kriza i podele.

Prema pisanju tamošnjih medija dva scenarija su večeras bila moguća u Parizu - ili da na mestu novog premijera bude imenovan stari, Sebastijen Lekornu, ili da dođe do raspuštanja Narodne skupštine.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaFRANCUSKA U NAREDNA DVA DANA DOBIJA NOVOG PREMIJERA! Lekornu: Moja misija je završena MAKRON PRED TEŠKOM ODLUKOM
lecornu03 EPA Ludovic Marin Pool.jpg
PlanetaODBIO MAKRONA: Sebastijan Lekornu ne želi da bude ponovo imenovan za premijera
lecornu05 AP Christophe Ena.jpg
PlanetaKRIZA U FRANCUSKOJ NA VRHUNCU: Le Pen i Bardela odbili sastanak s odlazećim premijerom! "Ovo je močvara koju je sam Makron stvorio"
2848781-profimedia0187835207-edit.jpg
PlanetaLEKORNU "U PRODUŽECIMA" TRAŽI IZLAZ IZ VELIKE KRIZE: Odlazeći premijer počinje pregovore sa političkim strankama, ima rok od 48 sati!
sebastien-lecornu01-epa-teresa-suarez.jpg
PlanetaMARIN LE PEN: Pred Makronom su dva puta - ostavka ili raspuštanje parlamenta
2848781-profimedia0187835207-edit.jpg