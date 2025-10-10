Slušaj vest

Dosadašnji premijer Francuske Sebastijan Lekornu ponovo je imenovan za premijera.

Kako je ranije navedeno, predsednik Francuske Emanuel Makron je razmatrao mogućnost da ponovo imenuje Sebastijena Lekornija za premijera.

Makron je sinoć večerao sa njim u Jelisejskoj palati, a zatim se povukao sa svojim najužim krugom saradnika da razradi scenario "Lekornu 2" i razmislio o sastavu nove vlade, koja bi, prema rečima jednog izvora upućenog u pregovore, bila sastavljena od predstavnika civilnog društva i političkih ličnosti, ali sa mnogo novih lica.

Makron je tako izabrao šestog premijera za manje od dve godine, u nadi da će ovaj kandidat uspeti da izdejstvuje usvajanje budžeta u parlamentu koji potresaju kriza i podele.

Prema pisanju tamošnjih medija dva scenarija su večeras bila moguća u Parizu - ili da na mestu novog premijera bude imenovan stari, Sebastijen Lekornu, ili da dođe do raspuštanja Narodne skupštine.