Civilna odbrana Gaze objavila je da se gotovo 200.000 ljudi vratilo na sever te palestinske teritorije otkako je tamo na snagu stupilo primirje.

"Oko 200.000 ljudi se danas vratilo na sever", rekao je za AFP Mahmud Basal, portparol Civilne odbrane.

Ta organizacija pruža prvu pomoć i deluje pod kapom palestinskog, islamističkog pokreta Hamas.

Na snimcima AFP-a vidi se nepregledna kolona ljudi koja se kreće ka severnom delu Pojasa Gaze.

Izraelska vojska je upozorila da je nekoliko područja i dalje izuzetno opasno za civilno stanovništvo.

Kurir.rs/Beta

