Hiljade stanovnika Gaze počelo je da se vraća iz južnih delova enklave na sever i u grad Gazu, nedeljama pošto ih je izraelska ofanziva, koja je veći deo grada sravnjila sa zemljom, proterala.

Brojni video snimci prikazuju ljude kako hodaju ka severu uskim, oštećenim priobalnim putevima, pored srušenih nebodera i zgrada u najvećem gradu Gaze. Mnogi su prepešačili više od 20 kilometara, noseći na leđima ono malo što im je ostalo od stvari. Oni koji su mogli da plate iznajmljivali su magarce, zaprege ili male kamione po visokim cenama kako bi im olakšali putovanje.

Neki od nas mašu palestinskim zastavama i pokazuju znake pobede, ali iscrpljenost preovladava. Mnogi su slabi i neuhranjeni nakon višemesečnog raseljavanja, gladi i straha“, rekao je učitelj Alaa Saleh, koji je sa porodicom pobegao iz grada Gaze u Kan Junis. „Putovanje je dugo i teško, nema hrane ni vode“, dodao je Alaa Saleh, navodi Bi-Bi-Si.

Neviđeno uništenje

Povratak je motivisan očajem, a ne verovanjem da je bezbedno. Mnogi su već čuli da su im domovi srušeni ili onesposobljeni za upotrebu. Procenjuje se da je 700.000 ljudi iz grada Gaze i severnih područja raseljeno zbog izraelske ofanzive, koja je uključivala intenzivno vazdušno bombardovanje i kopnene upade. Izraelske snage su opisale grad Gazu kao „poslednje uporište“ Hamasa.

Posle povlačenja snaga u skladu sa sporazumom o prekidu vatre i razmene talaca, stanovnici severnih i zapadnih naselja grada Gaze zatekli su neviđena razaranja. U oblastima Šeik Radvan, Karama i Bič Kamp, čitavi stambeni blokovi su sravnjeni sa zemljom, stotine kuća je uništeno, a osnovna infrastruktura je praktično zbrisana.

Desetine snimaka na društvenim mrežama prikazuju meštane kako gaze kroz ruševine i snimaju ono što je ostalo od njihovih naselja. „Ovo je poslednja zona do koje možemo da stignemo. Vojska je još uvek blizu. Pogledajte obim razaranja, uništili su sve“, kaže jedan čovek u videu koji kruži internetom.

Dok neki dokumentuju razaranja, drugi pomažu timovima Civilne odbrane Hamasa da izvlače tela iz podruma i gomila ruševina. „Izvukli smo osam tela iz severnog dela Gaze u petak ujutru“, rekao je portparol Mahmud Basal za BBC, dodajući da spasilačke ekipe i dalje pretražuju ostatke grada „sa veoma ograničenim resursima“.

Povratak u potpune ruševine

Neeksplodirana ubojna sredstva (NUS) dodatno komplikuju povratak i radove na čišćenju ruševina — obim kontaminacije se još ne može u potpunosti proceniti, upozorava Savetodavna grupa za mine (MAG). NUS će se nalaziti u ruševinama mnogih zgrada u koje se ljudi vraćaju.

Iako su se izraelske snage povukle iz nekoliko naselja, pristup mnogim delovima grada Gaze ostaje ograničen. Nekadašnje šetalište, mesto gde su se porodice okupljale leti, pretvoreno je u hodnik šatora i polomljenog betona kroz koji ljudi prelaze u masovnom povratku.

Mnogi stanovnici kažu da će se vratiti, bez obzira na obim razaranja. „Moja kuća je uništena pre godinu dana. Živeo sam u šatoru na ruševinama i ponovo ću postaviti šator. Samo želimo da počnemo sa obnovom. Umorni smo od života u šatorima koji nas ne štite od vrućine ili hladnoće“, kaže Ala Saleh. Vael Al-Nadžar, koji se vraća u Džabaliju, dodaje: „Ako je kuća samo gomila cigli, vratićemo se, postaviti šator i biti sa našim ljudima.“

Rekonstrukcija i bezbedan povratak zahtevaće sistematske humanitarne isporuke, uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava i trajno primirje koje omogućava pristup i rad službi – ovo je konkretan zadatak koji će se suočiti sa međunarodnim i lokalnim akterima u narednim nedeljama.