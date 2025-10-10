Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da će Rusija „uskoro imati priliku“ da objavi novo oružje koje je ranije pominjano u njegovim govorima.

Kako je naveo, sistemi su „u razvoju i testiranju, i to ide dobro“.

Putin je posebno naglasio da je rusko nuklearno odvraćanje „inovativnije nego kod bilo koje druge nuklearne države“ i da se „veoma aktivno razvija“. Prethodno najavljeni projekti, istakao je, i dalje napreduju i „usavršavaju se“.

Foto: Printskrin Youtube

Jačanje PVO

Upitan o scenariju u kojem bi Sjedinjene Države poslale krstareće rakete Tomahavk Ukrajini, Putin je rekao da bi ruski odgovor bio pojačavanje sistema protivvazdušne odbrane Ruske Federacije.

Time je signalizirao defanzivan, ali ambiciozan pravac – širenje i modernizaciju PVO kišobrana, kako nad ključnim gradovima i industrijskim čvorištima, tako i nad potencijalnim pravcima prilaska raketama dugog dometa.

Foto: Printscreen YouTube

U kontekstu novog naoružanja, Putin je pomenuo da će „biti prilike da se objavi“ novi sistem koji je već u fazi testiranja. Nije pojasnio o kojoj se kategoriji radi.