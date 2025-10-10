Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da će Rusija „uskoro imati priliku“ da objavi novo oružje koje je ranije pominjano u njegovim govorima.

Kako je naveo, sistemi su „u razvoju i testiranju, i to ide dobro“. 

Putin je posebno naglasio da je rusko nuklearno odvraćanje „inovativnije nego kod bilo koje druge nuklearne države“ i da se „veoma aktivno razvija“. Prethodno najavljeni projekti, istakao je, i dalje napreduju i „usavršavaju se“.

sarmat.jpg
Foto: Printskrin Youtube

Jačanje PVO

Upitan o scenariju u kojem bi Sjedinjene Države poslale krstareće rakete Tomahavk Ukrajini, Putin je rekao da bi ruski odgovor bio pojačavanje sistema protivvazdušne odbrane Ruske Federacije.

Time je signalizirao defanzivan, ali ambiciozan pravac – širenje i modernizaciju PVO kišobrana, kako nad ključnim gradovima i industrijskim čvorištima, tako i nad potencijalnim pravcima prilaska raketama dugog dometa.

s500.jpg
Foto: Printscreen YouTube

U kontekstu novog naoružanja, Putin je pomenuo da će „biti prilike da se objavi“ novi sistem koji je već u fazi testiranja. Nije pojasnio o kojoj se kategoriji radi.

U ranijim izveštajima, pominjane su spekulacije o raspoređivanju najnovijih balističkih raketa srednjeg dometa „Orešnik“ u Belorusiji; tu informaciju je ranije javno doticao i beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko, ali ruska strana danas nije ulazila u detalje.

 Kurir.rs/Oruzjeonline

Ne propustitePlaneta"NEMOGUĆE DA TRAMP NE RAZUME POSLEDICE ISPORUKE TOMAHAVKA"! Oglasili se Rusi: Rizici trećeg svetskog rata će se višestruko povećati! MOSKVA ĆE UZVRATITI!
tomahavk rakete tomahavk.jpg
PlanetaOVO ĆE UKRAJINA GAĐATI U RUSIJI AKO DOBIJE RAKETE "TOMAHAVK" Potencijalnih ciljeva ima nekoliko hiljada, pogledajte DETALJNU MAPU
mapa Ukrajine.jpg
PlanetaMEDVEDEV OPET UDARIO NA TRAMPA: Ironično komentarisao odluku SAD o isporuci "tomahavka" Ukrajini! "Udariće na Pariz"!
tramp.jpg
PlanetaPOTVRĐENO! AMERIKA ŠALJE RAKETE "TOMAHAVK" UKRAJINI! Tramp: "Nekako sam doneo odluku, želim da saznam šta će oni raditi sa njima"! (VIDEO)
tramp zelenski.jpg
Planeta"TOMAHAVCI" NEĆE PROMENITI SITUACIJU NA FRONTU": Ljudi iz Trampovog okruženja priznali, teško razočaranje za Ukrajinu
shutterstock_2567424887.jpg
PlanetaŽESTOKE PUTINOVE REČI IZ SOČIJA: "Besmislica u koju je nemoguće poverovati je da će Rusija napasti zemlje NATO"! OBARAĆEMO I "TOMAHAVKE"! (VIDEO, FOTO)
profimedia-1042783886.jpg
PlanetaRUSIJA ODGOVORILA AMERICI: "Ako Ukrajina dobije rakete tomahavk, da li će SAD dostaviti i podatke o metama?"
portparol Kremlja Dmitrij Peskov ruski predsednik Vladimir Putin