Predsednik SAD Donald Tramp je objavio da će SAD uvesti carinu od 100 odsto na kinesku robu počev od 1. novembra 2025. godine, kao odgovor na ono što je nazvao „izuzetno agresivnim“ novim trgovinskim ograničenjima Pekinga.

U objavi na Truth Social u petak, Tramp je rekao da je Kina zauzela „izuzetno neprijateljski stav prema trgovini“ slanjem globalnog pisma u kojem najavljuje planove za sprovođenje „velikih kontrola izvoza na gotovo svaki proizvod koji proizvode, a neke čak ni nisu sami proizveli“.

"Na osnovu činjenice da je Kina zauzela ovaj bezpresedan stav, i govoreći isključivo u ime Sjedinjenih Američkih Država, a ne drugih nacija koje su na sličan način bile ugrožene počev od 1. novembra 2025. godine (ili ranije, u zavisnosti od daljih akcija ili promena koje Kina preduzme), Sjedinjene Američke Države će uvesti carinu od 100% na Kinu, povrh bilo kojih carina koje već plaćaju.

Nemoguće je poverovati da bi Kina preduzela takvu akciju, ali jeste i ostatak je istorija. Hvala vam na pažnji povodom ovog pitanja!".

Mere, prema rečima predsednika, uticale bi na sve zemlje „bez izuzetka“.