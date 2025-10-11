Slušaj vest

Liderka partije Nacionalno okupljanje Marin Le Pen izjavila je pošto je predsednik Francuske Emanuel Makron ponovo imenovao Sebastijana Lekornija za premijera Francuske, da je raspuštanje parlamenta "neizbežnije nego ikada", javlja televizija BFM.

"Sve političke stranke koje su pomogle Emanuelu Makronu da dobije vreme potrebno za sprovođenje ove sramne manipulacije biće pozvane na odgovornost na narednim izborima", istakla je ona.

Portparol Socijalističke stranke Stefan Trusel izjavio je da je to farsa u kojoj je Emanuel Makron glavni akter.

"Loša šala za milione građana koji očekuju promene i gaje nadu u budućnost. Mogu da budu uvereni da će vladavina ovog predsednika uskoro doći kraju. Moramo da pripremimo alternativu ovom ponoru. I to brzo", istakao je on.

Predsednica poslaničke grupe partije Nepokorena Francuska u parlamentu Matild Pano izjavila je da nikada do sada nijedan predsednik nije toliko želeo da vlada prezirom i besom.

"Lekornija, koji je u ponedeljak podneo ostavku, Makron je u petak ponovo imenovao. Makron bedno odlaže neizbežno – svoj odlazak", istakla je ona.

Marin Le Pen Foto: LIONEL URMAN / imago stock&people / Profimedia

Predsednik partije Nacionalno okupljanje (RN) Žordan Bardela osudio je ranije danas, kako je naveo, ''demokratsku sramotu'' i rekao da će ta partija tražiti da se glasa o poverenju Lekornijevoj vladi.

"Vlada Lekornija 2, koju je imenovao Emanuel Makron, koji je izolovaniji nego ikad u Jelisejskoj palati, je loša šala, demokratska sramota i poniženje za francuski narod", istakao je Bardela na platformi X.

RN će naravno odmah tražiti da se glasa o povernju ovom timu bez ikakve budućnosti, čiji je jedini razlog postojanja strah od raspada, to jest, naroda, dodao je on.

Lider pokreta Nepokorena Francuska Žan-Lik Melanšon ocenio je da "Makron ne može ništa drugo da učini osim onoga što čini Makron".

"Na svakom okretu ringišpila, pompon (ukras) ostaje na istom mestu. Oni koji su bili kulisa čine da ova komedija izgleda smešno", napisao je Melanšon na platformi X.

Sebastijan Lekornu Foto: EPA Teresa Suarez

Francuska ministarka nacionalnog obrazovanja u ostavci Elizabet Born je uputila čestitke Sebastijanu Lekorniju i uputila svoje želje novom prmeijeru u prevazilaženu sa velikim izazovima sa kojima se zemlja suočava.

"Sada je više nego ikad vreme da napravimo kompromise kako bismo ispunili očekivanja naših sugrađana i pokrenuli zemlju napred", napisala je ona na platformi X.

Predsednik Francuske Emanuel Makron je ponovo imenovao Sebastijana Lekornija za premijera, saopštila je Jelisejska palata, javlja televizija BFM.

"Predsednik Republike imenovao je gospodina Sebastijana Lekornija za premijera i zadužio ga da formira vladu" nakon dugih pregovora, saopštila je Jelisejska palata bez navođenja drugih detalja.

Nekoliko trenutaka nakon saopštenja Jelisejske palate, Lekorni je objasnio na platformi X da je "prihvatio funkciju iz osećaja dužnosti", koju mu je poverio predsednik Francuske da učini sve što je moguće kako bi Francuskoj obezbedio budžet za kraj godine i da bi odgovorio na svakodnevne životne probleme svojih sunarodnika.