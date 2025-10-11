Slušaj vest

Nobelov institut istražuje moguće curenje informacija o nagradi za mir posle skoka na tržištu kompanije Polimarket i rasta onlajn klađenja tokom noći, javlja Blumberg.

Kvote liderke venecuelanske opozicije Marije Korine Mačadokoja je dobila Nobelovu nagradu za mir, na onlajn kladionicama kompanije Polimarket su skočile nekoliko sati pre zvanične objave, navodi se na sajtu kompanije.

Direktor Norveškog nobelovog instituta Kristijan Berg Harpviken, izjavio je da Institut ovo shvata veoma ozbiljno i da će detaljno ispitati incident da bi utvrdio šta se dogodilo, jer je tajnost za njih od izuzetne važnosti.

"Izgleda da smo postali meta kriminalca koji želi da zaradi na našim informacijama", istakao je on. Jedan trgovac, koji je delovao pod korisničkim imenom ''dirtycup'', uplatio je oko 70.000 dolara na pobedu Mačade samo nekoliko sati pre zvanične objave o nagradi Nobelovog komiteta.

Nagrada iznosi 11 miliona švedskih kruna, a dobitnici je dele ravnopravno Foto: Shutterstock

Taj investitor, koji je svoj Polimarket nalog otvorio tek ovog meseca i nikada ga ranije nije koristio za klađenje na bilo kojim drugim tržištima, na kraju je ostvario profit od oko 30.000 dolara, pokazuju podaci na sajtu Polimarketa.

Priču su prvi objavili lokalni listovi "Aftenposten" i" Finansavisen".

Tri naloga na Polimarketu, koja su se kladila na pobedu Mačade, ostvarila su zbirni profit od oko 90.000 dolara, navodi "Finansavisen". Portparol Polimarketa odbio je da pruži komentar.

Liderka venecuelanske opozicije Marija Korina Mačado je dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za mir.

Kako je saopštio Komitet za dodelu Nobelove nagrade, Mačado je stekla priznanje zahvaljujući "neumornom promovisanju demokratskih prava naroda Venecuele i borbi da se postigne pravedna i miroljubiva tranzicija iz diktature u demokratiju".