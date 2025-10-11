Slušaj vest

Nobelov institut istražuje moguće curenje informacija o nagradi za mir posle skoka na tržištu kompanije Polimarket i rasta onlajn klađenja tokom noći, javlja Blumberg.

Kvote liderke venecuelanske opozicije Marije Korine Mačadokoja je dobila Nobelovu nagradu za mir, na onlajn kladionicama kompanije Polimarket su skočile nekoliko sati pre zvanične objave, navodi se na sajtu kompanije.

Direktor Norveškog nobelovog instituta Kristijan Berg Harpviken, izjavio je da Institut ovo shvata veoma ozbiljno i da će detaljno ispitati incident da bi utvrdio šta se dogodilo, jer je tajnost za njih od izuzetne važnosti.

"Izgleda da smo postali meta kriminalca koji želi da zaradi na našim informacijama", istakao je on. Jedan trgovac, koji je delovao pod korisničkim imenom ''dirtycup'', uplatio je oko 70.000 dolara na pobedu Mačade samo nekoliko sati pre zvanične objave o nagradi Nobelovog komiteta.

Nobelova nagrada
Nagrada iznosi 11 miliona švedskih kruna, a dobitnici je dele ravnopravno Foto: Shutterstock

Taj investitor, koji je svoj Polimarket nalog otvorio tek ovog meseca i nikada ga ranije nije koristio za klađenje na bilo kojim drugim tržištima, na kraju je ostvario profit od oko 30.000 dolara, pokazuju podaci na sajtu Polimarketa.

Priču su prvi objavili lokalni listovi "Aftenposten" i" Finansavisen".

Tri naloga na Polimarketu, koja su se kladila na pobedu Mačade, ostvarila su zbirni profit od oko 90.000 dolara, navodi "Finansavisen". Portparol Polimarketa odbio je da pruži komentar.

Liderka venecuelanske opozicije Marija Korina Mačado je dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za mir.

Kako je saopštio Komitet za dodelu Nobelove nagrade, Mačado je stekla priznanje zahvaljujući "neumornom promovisanju demokratskih prava naroda Venecuele i borbi da se postigne pravedna i miroljubiva tranzicija iz diktature u demokratiju".

Kurir.rs/Blumberg

Ne propustitePlanetaTRAMP NIJE DOBIO NOBELOVU NAGRADU ZA MIR! Evo ko je dobitnica, priznanje pripalo OVOJ ŽENI, protivnici venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura (FOTO)
mačado.jpg
Planeta"TRAMP IMA SRCE HUMANITARCA, SAMO ON POMERA PLANINE SNAGOM VOLJE" Bela kuća kaže da je odluka da predsednik SAD ne dobije Nobela stavljanje politike iznad mira
bela kuca shutterstock_1016809915.jpg
PlanetaKREMLJ I ZELENSKI ZA NOBELA TRAMPU! Rusko i ukrajinsko vođstvo se pridružilo podršci iz Izraela da predsednik Amerike dobije nagradu, DELE NAS MINUTI od objave!
y.jpg
PlanetaDODELJEN NOBEL ZA HEMIJU! Laureati iz Japana, Australije i SAD nagrađeni za razvoj metalorganskih okvira "Ogroman potencijal" (FOTO)
Screenshot 2025-10-08 115844.png
PlanetaPRIČA IZ RUBRIKE "VEROVALI ILI NE" Zbog telefona bez signala dobitnik Nobela za medicinu obavešten tek posle 24 sata!
Dobitnik Nobelove nagrade za medicinu Fred Ramsdel
PlanetaPROGLAŠENI DOBITNICI NOBELOVE NAGRADE ZA FIZIKU! Laureati Džon Klark, Majkl Devoret i Džon Martinis (VIDEO, FOTO)
Džon Klark, Majkl Devoret i Džon Martinis