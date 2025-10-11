Slušaj vest

Rusija je tokom noći između 10. i 11. oktobra izvela veliki napad dronovima i raketama na Ukrajinu, ubivši jedno dete i ranivši najmanje 24 osobe širom zemlje, dok je deo Kijeva ostao bez struje i vode, piše Kijev independent.

Gubici i razaranja u više gradova

U glavnom gradu ranjeno je najmanje 12 osoba, dok je sedmogodišnji dečak poginuo, a još sedam ljudi je povređeno u južnom gradu Zaporožju. Pet civila je ranjeno u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Zbog udara na elektroenergetsku mrežu, više regiona uvelo je vanredne restrikcije potrošnje električne energije.

Noćni napad na Kijev

Novinari su izvestili o snažnim eksplozijama oko 2:30 sati ujutro po lokalnom vremenu, dok su ruske snage gađale prestonicu. Dodatne eksplozije čule su se i oko 3:30.

- Eksplozije su se upravo dogodile - u toku je napad balističkim raketama. Rakete dolaze jedna za drugom, PVO je aktivna - potvrdio je u 2:41 sati ujutro šef Kijevske vojne administracije Timur Tkačenko.

Masovno lansiranje dronova i raketa

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličkojavio je još oko 23:44 sati da ukrajinska PVO aktivno obara dolazeće dronove.

Rusija je te noći lansirala 465 dronova tipa "šahed", kao i 32 krstareće i balističke rakete, prema izveštaju ukrajinskog vazduhoplovstva.

Ukrajinska odbrana oborila je 405 dronova i 15 raketa.

U napadu su korišćene Iskander-M i KN-23 balističke rakete, Iskander-K krstareće rakete, Kh-59/69 vazdušne rakete i hipersonične rakete Kinžal.

Zelenski: "Rusija gađa sve što čini normalan život"

- Moskva cilja sve što održava normalan život, sve ono što Rusi žele da nam oduzmu - izjavio je Volodimir Zelenski.

Kličko je potvrdio da je osam od 12 ranjenih u Kijevu hospitalizovano i da je napad izazvao prekide u napajanju električnom energijom zbog pogođene infrastrukture.

Ljudi u gradu ostali su bez vode i struje, naročito na levoj obali Dnjepra, dok su vodovodne usluge delimično obustavljene.

Postepeni povratak struje i vode

Do 19 sati po lokalnom vremenu, vodosnabdevanje je potpuno obnovljeno, ali je više od 700.000 domaćinstava i dalje je bilo bez električne energije.

U 1 sat ujutru 11. oktobra struja je vraćena i u Kijevskoj oblasti, a kompanija DTEK je saopštila da je više od 800.000 domaćinstava ponovo priključeno na mrežu.

Požari i uništene zgrade u više delova Kijeva

U Pečerskom distriktu, službe hitne pomoći ugasile su požar u stambenoj zgradi koju je pogodio deo drona. Stanari su izjavili da se eksplozija dogodila oko 2 ujutru, nakon čega su odmah stigli vatrogasci i ekipe hitne pomoći.

- Pre udara je vladala potpuna tišina, a onda, iznenadna eksplozija. Mora da je bio dron ili nešto slično - rekao je jedan stanovnik.

U zgradi je struja obnovljena, ali nema gasa i vode.

Dodatna razaranja u Kijevu

U Holosijevskom distriktu oštećena je još jedna stambena zgrada, a automobili u blizini su izgoreli. U Desnjanskom distriktu, delovi ruske rakete pali su u blizini klinike, prema prvim informacijama.

Energetska kompanija DTEK ponovo na meti

Kompanija DTEK saopštila je da stručnjaci rade na obnovi napajanja, dajući prioritet bolnicama i kritičnim objektima.

Jedan zaposleni je povređen, a oprema na termoelektrani oštećena. Ovo je treći napad na DTEK-ovu elektranu u toku nedelje.

Od početka rata 2022. godine, njihove termoelektrane napadnute su više od 200 puta.

- Noćašnji napad predstavlja ozbiljnu eskalaciju ruske kampanje protiv ukrajinskog energetskog sistema - izjavio je direktor DTEK-a Maksim Timčenko.

Prekidi struje u više oblasti Ukrajine

Vanredna ograničenja potrošnje uvedena su i u Kijevskoj, Poltavskoj, Sumskoj, Donjeckoj, Černigovskoj, Čerkaskoj, Odeskoj, Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti.

U okruzima Brovare i Borispil bez struje je ostalo oko 28.000 domaćinstava, a više zgrada i radnji je oštećeno. U Poltavskoj oblasti, pogođen je energetski objekat, što je ostavilo 16.578 domaćinstava i oko 800 firmi bez električne energije.

Tragedija u Zaporožju

U Zaporožju je u ruskim napadima ubijen dečak i ranjeno najmanje sedmoro ljudi, među kojima i 35-godišnji spasilac, naveli su zvaničnici.

- Lekari su se borili za život deteta do samog kraja, ali su povrede bile preteške - rekao je guverner Ivan Fedorov.

Grad je prvo napadnut dronovima "šahed" oko 2 sata ujutro, a zatim balističkim raketama oko 5 sati, što je izazvalo nove eksplozije.

- Prozori su razbijeni, krovovi popadali, a više kuća je postalo neupotrebljivo - naveo je Fedorov.

Popravka vodovoda, grejanja i gasne mreže može potrajati nekoliko dana.

Novi napadi u Dnjepropetrovskoj oblasti

Ruske snage su izvele masovne napade na istoku zemlje, uključujući Dnjepar, Krivi Rog i Kamjanske. Pet osoba je ranjeno, od kojih su dve hospitalizovane sa manjim povredama.

Napadi na energetsku infrastrukturu pred zimu

Ministarka energetike Svitlana Hrinčuk izjavila je da će stručni timovi proceniti štetu i započeti obnovu čim bezbednosni uslovi to dozvole. Poslednjih nedelja, Rusija je pojačala udare na civilnu i energetsku infrastrukturu uoči zime.

Prema izveštaju Blumberga od 9. oktobra, više od polovine ukrajinskog kapaciteta za proizvodnju prirodnog gasa je uništeno.

- Upravo su civilna i energetska infrastruktura glavni ciljevi ruskih udara pred grejnu sezonu - rekao je Zelenski.

On je pozvao zapadne partnere i G7 da pojačaju isporuke PVO sistema i uvedu odlučnije sankcije.