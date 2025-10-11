Američki predsednik Donald Tramp je zapretio da će uvesti dodatnu carinu od 100% na kineski uvoz počev od 1. novembra ili ranije, što bi moglo dodatno da poveća trgovinske tenzije i približi nivoe carina onima koji su u aprilu izazvale strah od globalne recesije.

Reakcija na kineske kontrole izvoza retkih metala

Tramp je izrazio nezadovoljstvo zbog novih kineskih ograničenja izvoza retkih metala, navodeći na društvenim mrežama da "nema razloga" da se sastane sa kineskim liderom Si Đinpingom tokom predstojeće posete Južnoj Koreji.

Kasnije je, međutim, rekao novinarima da sastanak nije otkazan, ali da "nije siguran da će se održati".

- Biću tamo svakako, pa pretpostavljam da bismo mogli da se sastanemo - rekao je Tramp, piše AP.

Mogućnost ublažavanja situacije

Tramp je dodao da još ima prostora da ublaži svoju novu odluku.

- Videćemo šta će se desiti. Zato sam i postavio datum 1. novembar - rekao je on.

Kineske restrikcije na izvoz

Kineska vlada je u četvrtak ograničila izvoz retkih metala, zahtevajući od stranih kompanija da dobiju posebna odobrenja za izvoz.

Takođe je uvela dozvole za tehnologije koje se koriste u rudarstvu, topljenju i reciklaži tih elemenata, i zabranila izvoz materijala koji bi mogli biti korišćeni u vojnoj industriji.

Tramp je na društvenim mrežama nazvao ove mere "šokantnim" i "neočekivanim", optuživši Kinuda "postaje veoma neprijateljska" i da "drži svet kao taoca" ograničavajući pristup metalima i magnetima koji se koriste u elektronici, kao čipovi, laseri, za mlazne motore i u drugim tehnologijama.

1/6 Vidi galeriju Trampov govor u UN Foto: Evan Vucci/AP, Richard Drew/AP, Yuki Iwamura/AP

Trampova najava carina i kontramere

- Počev od 1. novembra 2025. (ili ranije, u zavisnosti od daljih postupaka Kine), Sjedinjene Države će uvesti carinu od 100% na kineski uvoz, povrh carina koje se već primenjuju - napisao je Tramp.

Dodao je i da će SAD odgovoriti uvođenjem sopstvenih ograničenja izvoza "kritičnog softvera" američkih firmi.

Tramp poznat po korišćenju pretnji kao taktike u odnosima sa drugim državama

Berzanski indeks S&P 500 pao je za 2,7% zbog straha od pojačanih trgovinskih tenzija između dve najveće svetske ekonomije što je bio najveći pad od aprila.

Stručnjaci upozoravaju da bi uvođenje novih carina od 100%, uz već postojećih 30%, moglo ponovo da zapali trgovinski rat i dovede do usporavanja globalnog rasta.

Ipak, Tramp je poznat po tome da često odustaje od svojih pretnji. Neki investitori čak koriste izraz "TACO trade" (Trump Always Chickens Out) - "Tramp uvek odustane".

Moguće posledice - inflacija i politički rizici

Tako visoke carine mogle bi da povećaju inflaciju u trenutku kada je tržište rada slabo, a efekti nedavnog gašenja federalne vlade i otpuštanja državnih službenika već negativno utiču na ekonomiju.

Trgovinski odnosi SAD i Kine pod tenzijom

SAD i Kina su se početkom godine dogovorile da smanje carine nakon pregovora u Švajcarskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, ali napetosti su ostale, jer Kina i dalje ograničava izvoz retkih zemnih metala koji su ključni za američku tehnologiju.

Evropska privredna komora u Kini saopštila je da su nova ograničenja dodatno zakomplikovala globalni lanac snabdevanja retkim metalima.

Pored toga, postoje i drugi sporni problemi, poput ograničenja uvoza naprednih čipova, prodaje američke soje Kini, kao i recipročnih lučkih taksi koje dve zemlje uvode jedna drugoj.

Si Đinping Foto: AP Jack Taylor

Analitičari: Još uvek ima prostora za smirivanje situacije Tramp nije zvanično otkazao sastanak sa Si Đinpingom, već je samo nagovestio da bi mogao da bude odložen tokom njegove azijske turneje krajem meseca, koja uključuje Maleziju, Japan i Južnu Koreju.

Sun Jun, direktorka programa za Kinu u Stimson centru, rekla je da je kineski potez reakcija na američke sankcije kineskim firmama i uvođenje novih lučkih taksi, ali da postoji prostor za deeskalaciju.

- Kina smatra da popuštanje mora biti obostrano. Još uvek ima prostora za manevrisanje, naročito u fazi sprovođenja - rekla je Sun.

1/16 Vidi galeriju Si Đinping Foto: THOMAS PETER / AFP / Profimedia, AP Jack Taylor, EPA/ Nyein Chan Naing

Kina i dalje drži ključne poluge moći u svojim rukama

Grejselin Baskaran, direktorka Programa za bezbednost kritičnih minerala u Centru za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu, istakla je da Kina dominira tržištem retkih metala sa 70% rudarske proizvodnje i 93% proizvodnje trajnih magneta, koji su neophodni za visoku tehnologiju i vojnu industriju.

- Ove restrikcije podrivaju našu sposobnost da razvijemo sopstvenu industrijsku bazu upravo u trenutku kada je to najpotrebnije. U isto vreme, to je moćno pregovaračko oružje - rekla je ona.

Da li je ovo kraj trgovinskog primirja?

Kreg Singlton, direktor programa za Kinu u Fondaciji za odbranu demokratije, ocenio je da Trampova objava može označiti "početak kraja carinskog primirja" između dve zemlje.