Vojnom paradom u Pjongjangu, koja je počela u petak uveče, obeležena je 80. godišnjica osnivanja vladajuće Radničke partije.

Među stranim zvaničnicima bili su kineski premijer Li Ćiang, delegacija iz Rusije koju je predvodio bivši predsednik Dmitrij Medvedev, kao i generalni sekretar Komunističke partije Vijetnama To Lam.

Šta može nova raketa

Na vojnoj paradi, Severna Koreja je prikazala svoju najnapredniju interkontinentalnu balističku raketu "Hvasong-20", koju je KCNA opisala kao "najjači sistem nuklearnog strateškog naoružanja" u zemlji.

Hvasong-20 Foto: STR / AFP / Profimedia

Serija raketa "Hvasong" omogućila je Severnoj Koreji da cilja bilo koju tačku na teritoriji SAD, ali i dalje postoje sumnje u sofisticiranost navigacionog sistema rakete i u sposobnost bojeve glave da izdrži ponovni ulazak u atmosferu.

"Hvasong-20 za sada predstavlja vrhunac severnokorejskih ambicija u pogledu nuklearnog naoružanja dugog dometa. Očekujemo da će sistem biti testiran do kraja godine," izjavio je Ankit Panda iz američkog Karnegijevog fonda za međunarodni mir.

"Sistem je verovatno projektovan za nošenje više bojevih glava… Više glava će pojačati pritisak na postojeći američki protivraketni odbrambeni sistem i ojačati ono što Kim smatra neophodnim za postizanje stvarnog efekta odvraćanja Vašingtona", smatra Panda.

"Tople reči ohrabrenja" severnokorejskim trupama u inostranstvu

Na vojnoj paradi, Kim je održao govor u kojem je uputio "tople reči ohrabrenja" severnokorejskim trupama u misijama u inostranstvu, dodajući da će se junaštvo vojske pokazati ne samo u odbrani Severne Koreje, već i u "ispostavama socijalističke izgradnje", navodi KCNA.

Na paradi su marširali i vojnici koji su se borili u Kurskoj oblasti. Oni su u strojevom koraku marširali pod ruskom i severnokorejskom zastavom.

"Naša vojska treba da nastavi da raste u nepobedivu silu koja uništava sve pretnje," poručio je Kim.

Kim je u petak razgovarao i sa Medvedevom, koji je izjavio da žrtvovanje severnokorejskih vojnika koji se bore za Rusiju u vojnoj kampanji u Ukrajini dokazuje poverenje u odnosima dve zemlje.

Kim je rekao Medvedevu da se nada nastavku jačanja saradnje sa Rusijom i bliskom angažovanju u raznovrsnim razmenama radi postizanja zajedničkih ciljeva, prenosi KCNA.