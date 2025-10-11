Slušaj vest

Letonijaje naredila 841 Rusu da napusti zemlju zbog kršenja zakona o jeziku i boravištu. Takođe je u petak objavljeno da Estonija, Letonija i Litvanija pripremaju planove za masovne evakuacije u slučaju ruskog napada, dok raste zabrinutost za nacionalnu bezbednost.

Da napuste zemlju do 13. oktobra

Letonija je naredila 841 ruskom državljaninu da napuste zemlju do 13. oktobra, navodeći da nisu ispunili nove uslove boravka, koji uključuju dokazivanje osnovnog znanja letonskog jezika i prolazak bezbednosnih provera, preneo je Politico.

Ova odluka sledi nakon serije zakonskih izmena koje su pooštrile pravila za ruske državljane koji žele da ostanu u baltičkoj državi.

Promene zakona posle ruske invazije na Ukrajinu

Izmene Zakona o imigraciji Letonija je uvela 2022. godine, posle ruske invazije na Ukrajinu, a dodatno ih je pooštrila 2024. godine. Prema novim pravilima, ruski državljani moraju da steknu status dugoročnog rezidenta u EU, pokažu znanje letonskog jezika na nivou A2 i prođu bezbednosne i pozadinske provere do 30. juna 2025. kako bi legalno ostali u zemlji.

Oko 30.000 Rusa pogođeno novim merama

Zvaničnici procenjuju da je novom politikom pogođeno oko 30.000 ruskih državljana, dok je, prema izveštaju Politica, oko 2.600 njih dobrovoljno napustilo Letoniju. Ostatak mora ili da ispuni uslove ili da ode.

Kancelarija za državljanstvo i migracije (OCMA) potvrdila je da je 841 osoba propustila rok za podnošenje potrebnih dokumenata i zvanično su obavešteni da moraju da napuste zemlju do 13. oktobra.

"Tek kad im stane penzija, shvate da nešto nije u redu"

Govoreći u emisiji "De facto" na Letonskoj televiziji, direktorka OCMA Majra Roze izjavila je da mnogi Rusi nisu ni znali da se zakon promenio dok nisu izgubili pravo na državne beneficije.

- Tek kada im prestane isplata penzije, shvate da nešto nije u redu - rekla je ona.

- Tada zovu i pitaju: "Zašto ne dobijam penziju?" Mi im kažemo: "Nemate boravišnu dozvolu". Oni pitaju: "Gde je moja dozvola?" Mi im kažemo: "Trebalo je da poštujete zakon" - kaže ona.

Portparolka OCMA Madara Puke dodala je da će posle 13. oktobra ostanak bilo koga u zemlji biti nezakonit, a pristup socijalnim uslugama biće ukinut. U slučaju upornog nepoštovanja zakona, vlasti bi mogle pribegavati prisilnim deportacijama.

Baltičke zemlje prave planove za evakuaciju

Takođe je 10. oktobra objavljeno da, zbog zabrinutosti povodom velikog ruskog vojnog budžeta, baltičke države izrađuju planove za masovne evakuacije u slučaju gomilanja ruskih trupa ili napada.

Prema navodima Rojtersa, Letonija procenjuje da bi trećina od 1,9 miliona stanovnika mogla biti prinuđena da napusti svoje domove u slučaju invazije, izjavio je Ivars Nakurts, zamenik šefa državne Službe za zaštitu i spasavanje.

Jačanje nacionalne bezbednosti i prekid veza s Moskvom

Letonija je poslednjih meseci dodatno pojačala fokus na nacionalnu bezbednost usled pogoršanih odnosa s Moskvom.

U maju, Letonija je pozvala sve zemlje EU da obustave izdavanje viza ruskim državljanima, navodeći zabrinutost zbog navodnih sabotaža koje podržava Kremlj širom Evrope.

U februaru, Litvanija, Letonija i Estonija su se isključile iz ruske elektroenergetske mreže, čime su prekinule i poslednju značajnu vezu sa sovjetskim energetskim sistemom.