Američki predsednik Donald Tramp je u "izuzetnom zdravstvenom stanju", rekao je lekar američkog predsednika u izveštaju koji je Bela kuća objavila u petak.

Lekar je istakao da je "srčana starost" američkog predsednika 14 godina mlađa od njegove "hronološke starosti".

Tramp, 79 godina, je najstarija osoba koja je preuzela dužnost predsednika SAD kada se vratio u Belu kuću u januaru i druga najstarija osoba koja je ikada služila kao predsednik.

Republikanski predsednik ima mnogo obaveza i poznat je po konzumiranju crvenog mesa.

Planira da putuje na Bliski istok u nedelju nakon što posreduje u prekidu vatre u Gazi.

- Tramp je i dalje u odličnom zdravstvenom stanju, pokazujući snažne kardiovaskularne, plućne, neurološke i fizičke performanse - napisao je Trampov lekar Šon Barbabela u saopštenju dostavljenom portparolki Bele kuće Karolini Livit.

Tramp je prošao preventivne zdravstvene preglede i vakcinacije, uključujući godišnje vakcine protiv gripa i buster vakcine protiv COVID-19, u pripremi za predstojeća međunarodna putovanja.

- Njegova srčana starost, utvrđena EKG-om, je približno 14 godina mlađa od njegove hronološke starosti - navodi se u izveštaju, koji je dugačak samo nekoliko pasusa.

Trampovo zdravlje je u centru pažnje godinu dana nakon što je predsednik Džo Bajden odustao od trke 2024. godine usred pitanja o njegovoj mentalnoj sposobnosti za funkciju.

Tramp se tokom kampanje predstavljao biračima kao mlađi i u boljoj formi od Bajdena. U memorandumu koji je Bela kuća objavila nakon njegovog pregleda u aprilu navodi se da je Tramp visok 190 cm, težak 102 kg i da ima dobro kontrolisan visok holesterol. Takođe je pohvaljena Trampova izdržljivost i igranje golfa. U julu je Bela kuća potvrdila da Tramp ima otok u potkolenicama i modrice na desnoj ruci, nakon što je predsednik SAD fotografisan sa otečenim zglobovima i šminkom koja prekriva povređenu ruku.

Barbabela je u pismu koje je Bela kuća tada objavila naveo da su testovi potvrdili da je problem sa njegovom nogom, što je posledica "hronične venske insuficijencije", uobičajenog stanja kod ljudi starijih od 70 godina.

Doktor je rekao da su modrice na Trampovoj ruci u skladu sa manjom iritacijom mekog tkiva od čestog dodirivanja i aspirina, koji Tramp uzima kao deo "standardnog režima prevencije kardiovaskularnih bolesti". Od tada, Bela kuća umanjuje zabrinutost zbog Trampovog zdravlja, bez detalja o tome kako se problem sa ostrvom leči.