Kada je pilot ukrajinskogF-16 poleteo decembra 2024. da brani Ukrajinutokom masovnog ruskog napada, jedina mu je misao bila odbrana domovine, a ne obaranje rekorda. Međutim, upravo se to dogodilo - obaranje rekorda.

Naime, u jednoj misiji oborio je šest ruskih krstarećih raketa, što je nešto što do tada nije zabeleženo na ukrajinskom nebu.

Poleteo među prvima

Bilo je to rano jutro 13. decembra. Još jedan ruski napad bio je u toku sa gotovo 200 napadačkih dronova i 94 krstareće rakete, uz balističke rakete. Pilot F-16 je bio na dužnosti i tu počinje priča, koju prenosi Junajted24midija.

Tridesetogodišnji pilot, označen kao A. (zamolio je da se ne otkrivaju njegovo ime niti pozivni znak), priseća se dana koji je ušao u istoriju Vazduhoplovstva Ukrajine.

- Dizali su nas da presretnemo krstareće rakete. Bio sam prvi koji je poleteo. Dvojica su još palila motore na zemlji. Vremena je bilo malo, jer krstareće rakete lete brzinom od oko 400 čvorova (740 km/h) - kaže pilot.

Vođen od strane Komandnog centra (GCI), odmah je upućen u tzv. "kill box" zonu, predviđenu za presretanje vazdušnih pretnji. Na svom F-16 imao je četiri rakete vazduh-vazduh i krenuo je ka prvoj grupi meta.

1/9 Vidi galeriju Ukrajinski piloti A. i Oleksij Mes u odbrani domovine pilotirali avionima F-16. Oleksij mes zvani Moonfish je poginuo na borbenom zadatku, dok je A. uspeo da obori šest raketa sa četiri projektila i zahvaljujući topu na svom avionu. A. je zatražio da govori pod uslovom da ostane anoniman. Svoj podvig je posvetio palom drugu Oleksiju Mesu i ostalim ukrajinskim braniteljima. Foto: screenshot YT/ukrainianairforce9041

Taktika i prva četiri obaranja

- Nije bila samo jedna, dve ili tri, bilo ih je više. Upalio sam radar, naoružanje i bio spreman da oborim sve neprijateljske ciljeve u našem vazdušnom prostoru - priseća se pilot.

Objašnjava da je direktan sukob s krstarećim raketama težak, pa ga je zemaljska kontrola usmeravala da presretanje započne iz prateće pozicije (trail).

Budući da je avion bio brži od meta, pilot je uspevao da se približi.

F-16 na borbenom zadatku Foto: screenshot YT/ukrainianairforce9041

- Zaključao sam mete i ispalio četiri rakete, oborio sam četiri - kaže on.

Nakon što je javio Komandi da mu je municija potrošena, vraćen je u patrolnu zonu. Sa dovoljno goriva u rezervoaru, odlučio je da ostane na položaju i "sagori" gorivo pre povratka na bazu.

Ubrzo je dobio novu informaciju s tla - još dve ruske rakete približavaju se sa juga i kreću ka Kijevu.

Nešto što niko ranije nije učinio - topom protiv krstarećih raketa

- Shvatio sam da nemam raketa, ali avion nije bio potpuno nezaštićen. Imao sam M61 Vulkan - top kalibra 20 mm i oko 510 metaka. Nikada pre niko u Ukrajini nije obarao krstareće rakete topom F-16 - kaže pilot.

Tokom obuke u SAD, ukrajinski piloti su učili taktičku upotrebu topa teoretski i u simulatorima. Posle povratka u Ukrajinu to je bila opcija o kojoj se razgovaralo, neki su pokušali, ali neuspešno. On je odlučio da pokuša: "Ako sam jedini u vazdušnom prostoru, postoji šansa."

Pilot A. Foto: screenshot YT/UNITED24media⁩

Komanda ga je usmerila prema tim raketama, a kao i ranije, teško je bilo zaključati mete direktno. Pilot je morao da se okrene i zaključa ih iz "repne" pozicije.

- Rekao sam sebi: "Ne možeš da pucaš iz daljine, zato što ti radarski tragovi ne pokazuju rakete vazduh-vazduh iz daljine, moraš da se približiš" - kaže pilot.

To je i učinio. Izazov u uništavanju krstarećih raketa leži u maloj površini cilja. Da bi efikasno pogodio, morao je da se približi na oko 500 metara.

- Udahnuo sam duboko, okrenuo avion prema raketi i pritisnuo okidač. Sekunda je trajala ceo život. Odmah sam video veliki prasak i shvatio, pogodio sam krstareću raketu 20-milimetarskim metkom.

Kako naglašava, nije postojao drugi izbor nego da presretne te mete.

- Radim to za svoju naciju, za sve ljude, za sve saborce koji su pali, posebno za mog druga pilota koji je pao dok je pokušavao da obori krstareću raketu.

Posveta saborcu

Pilotov saborac na koga misli bio je ukrajinski pilot Oleksij Mes, pozivni znak "Munfiš" (Moonfish), koji je poginuo 26. avgusta 2024. tokom odbijanja masovnog ruskog vazdušnog napada. Tokom tog sukoba, Oleksij je uspeo da ukloni tri krstareće rakete i jedan napadački dron.

Oleksij Mes, heroj Ukrajine Foto: screenshot YT/UNITED24media⁩

- Leteli smo tu misiju zajedno, obojica smo bili u vazduhu. Bio je to moj prvi borbeni let na F-16 u Ukrajini. Dobro smo odradili, ali samo sam ja vratio avion na pistu. Posvetio sam ovaj let njemu i svim saborcima koje smo izgubili - kaže A.

Poginuli ukrajinski pilot Oleksij Mes zvani Moonfish Foto: screenshot YT/UNITED24media⁩

Jedan hitac, dva pogotka

Prva misao neposredno posle pogotka bila je da li sam još živ, šali se pilot.

- Pogledao sam trup aviona - tečnost, gorivo, ulje, hidrauliku i razmišljao sam da li me je možda pogodio geler oborene rakete. Sve je bilo u redu.

Sledeći korak bio je obaveštavanje Komande o uspešnom pogotku topom.

- Bilo je manje pauze u komunikaciji, verovatno nisu verovali. Sleteo sam i rekao mom komandiru da sam oborio pet krstarećih raketa. Nisam ni znao da sam istovremeno pogodio dve rakete - kaže A.

To je postalo jasno tek kasnije, tokom analize materijala iz aviona. Pilot nije krio oduševljenje.

- Sedeo sam u kokpitu F-16 i bio ponosan i srećan što možemo da koristimo ove avione i da presrećemo ovakve mete.

Dejstvovanje F-16 Foto: screenshot YT/ukrainianairforce9041

Tehnika, oprema i zahvalnost Zapadu

Pilot ističe da zapadna oprema koju su im partneri dali čini tim efikasnijim, ne samo u obaranju vazdušnih pretnji, već i u podršci kopnenim snagama i napadima na ciljane mete na frontu.

- Cenimo ovu pomoć i svu opremu i oružje, kao što su F-16, sistemi poput Patriot, NASAMS i IRIS-T. Veoma smo zahvalni. Ne mogu ni da zamislim kako bi rat tekao bez toga.

Dodaje da se ne radi samo o opremi, već i o mentalitetu branilaca.

Raketa na krilu aviona F-16 Foto: screenshot YT/UNITED24media⁩

- Obučeni smo u zapadnom stilu taktike i pristupa. Doneli smo to ovde, u Ukrajinu, i možemo to da podelimo i unapredimo našu avijaciju.

Pilot ističe da je važno da svet nastavi da podržava Ukrajinu, jer to znači i zaštitu cele Evrope.

- Ovaj rat ide dalje i dalje. Treba da stvorimo kolektivnu odbranu da bismo sprečili da se nešto slično dogodi u budućnosti. Treba da stojimo zajedno.

Pilot naglašava da je Ukrajina mirna zemlja.