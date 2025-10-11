Slušaj vest

Više osoba je poginulo u eksploziji u Tenesiju u SAD u kojoj je uništena američka fabrika u kojoj su se proizvodile između ostalog i određene vojne komponente.

Ono što je ostalo od vojnog objekta Accurate Energetic Systems (AES) je krater koji se dimi posle razorne eksplozije koja je potresla ruralno područja a mogla se čuti i sa nekoliko kilometara udaljenosti.

Snimci iz vazduha prikazuju fabriku u Baksnortu, koji se nalazi na oko sat vremena vožnje jugozapadno od Nešvila. Ona je u plamenu i u ruševinama nakon što je eksplozija praktično sravnila zgrade sa zemljom.

Automobili na parkingu takođe su uništeni u eksploziji i požaru.

Šerif okruga, Kris Dejvis, potvrdio je na konferenciji za novinare da su ljudi poginuli, ali nije naveo tačan broj. Eksploziju je nazvao jednom od najrazornijih tragedija koje je video u životu i rekao da se 19 ljudi još uvek vode kao nestali.

Timovi pretražuju izgorele delove fabrike i vozila u potrazi za telima, a Agencija za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive (ATF) im pomaže u tome. Dejvis je rekao da istraga o uzroku eksplozije može potrajati danima.

Scena užasa

Eksplozija se dogodila neposredno pre 8 ujutro, tokom redovne smene, što znači da je unutra bilo manje ljudi nego obično, kaže novinar WSMV - Nik Beres.

Eksplozija je bila u zgradi na brdu, jednom od više objekata u vlasništvu AES-a, koji razvija i proizvodi eksplozive za vojnu, aeronautičku i komercijalnu upotrebu. Stanovnici Tenesija opisali su strah koji su doživeli nakon što su čuli detonacije.

Džentri Strover je rekao da je spavao kada ga je eksplozija naglo probudila.

- Mislio sam da se kuća srušila dok sam bio unutra. Živim veoma blizu fabrike i shvatio sam otprilike 30 sekundi nakon što sam se probudio da se to tamo dogodilo - rekao je za AP.

Razorni udar

Fotografije i video snimci koje su podelili meštani prikazuju razmere katastrofe. Jedan meštanin je podelio fotografiju dimnog oblaka koji se uzdiže u vazduh sa udaljenosti veće od 12 km.

Snimak sa kamere, koji je podelio drugi meštanin, prikazuje eksploziju koja je potresla kuće i koja se mogla čuti na udaljenosti od 34 km.

Šerifova kancelarija okruga Hikman pozvala je lokalno stanovništvo da izbegava područje i dozvoli spasilačkim timovima da rade svoj posao.

- Nastavićemo da ažuriramo podatke čim budemo imali više informacija. Budite bezbedni, svi - stoji u objavi kancelarije.

- Ovo je tragedija za našu zajednicu - rekao je gradonačelnik obližnjeg grada Mekivena, Bred Rečford.