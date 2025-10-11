Slušaj vest

Stariji muškarac, koji je otišao u šumu da bere pečurke, pronađen je mrtav nakon brutalnog napada medveda u japanskoj prefekturi Ivate. Njegovo telo je pronađeno nakon što su vlasti pokrenule potragu za nestalim muškarcem, piše britanski list San.

Tragovi svirepog napada

Policija je saopštila da je telo imalo brojne ogrebotine i tragove kandži, što ukazuje na napad medveda.

- Muškarac u sedamdesetim godinama, koji je nestao nakon što je otišao u šumu da bere pečurke, pronađen je mrtav. Sumnjamo na napad medveda na osnovu tragova ogrebotina - rekao je lokalni policijski službenik.

Lokalni emiter TV Ivate izvestio je da su glava i torzo žrtve bili odvojeni.

Medved Foto: Shutterstock

Porast napada medveda u Japanu

U Japanuje poslednjih godina zabeležen porast napada medveda, što predstavlja ozbiljan izazov za stanovnike koji žive blizu šumskih područja. U istoj prefekturi, policija je pronašla telo još jednog muškarca za kog se sumnja da ga je napao medved.

U centralnoj prefekturi Nagano, u subotu je pronađeno telo 78-godišnjeg muškarca sa brojnim ranama od kandži.

Šokantna statistika

Prema podacima Ministarstva životne sredine, između aprila i septembra čak 103 osobe širom zemlje zadobile su povrede od medveda.

U utorak, razjareni medved ušao je u supermarket u prefekturi Gunma, severno od Tokija, povredio dvojicu muškaraca i izazvao paniku među kupcima. Lokalni meštani kažu da se nikada ranije nije desilo da medved priđe tako blizu gradu.

Medved Foto: hecke61/Shutterstock

Strani turista među žrtvama

U nedelju je španski turista napadnut od strane medveda na autobuskoj stanici u slikovitom selu Širakavago u centralnom Japanu.

Među najnovijim žrtvama bila je i žena u sedamdesetim godinama koja je poginula prošle nedelje dok je s prijateljicama brala pečurke u severnoj regiji Mijagi. Jedna od njenih prijateljica i dalje se vodi kao nestala.

"Nindža medvedi" na slobodi

Japansko ostrvo Hokaidoživi u strahu od grupe "nindža medveda" koji napadaju ljude i stoku. Nekada su medvedi u Japanu živeli povučeno u divljini i retko dolazili u kontakt s ljudima, ali sada prouzrokuju ozbiljnu štetu i smrtonosne incidente.

Pečurke Foto: Shutterstock

Stručnjaci upozoravaju na novo ponašanje medveda

Iako se medvedi uglavnom hrane biljkama, stručnjaci upozoravaju da su ovi agresivni primerci možda razvili ukus za meso nakon što su počeli da love divlje jelene čija se populacija povećala zbog smanjenog lova u Japanu.