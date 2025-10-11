Napad na strateški važnu rafineriju duboko u Rusiji

Dronovi dugog dometa, kojima upravlja Služba bezbednosti Ukrajine (SBU), navodno su pogodili rafineriju nafte Bašneft u Ufi, glavnom gradu ruske republike Baškortostan, rano ujutru 11. oktobra, prenose ukrajinski mediji pozivajući se na izvore iz same agencije.

Cilj - postrojenje Bašneft-UNPZ

Prema izvorima agencije Ukrinform, napad je izveden dronovima iz Centra za specijalne operacije "Alfa" pri SBU, a meta je bila rafinerija Bašneft-UNPZ, smeštena oko 1.400 kilometara od ukrajinske granice.

Požar i gust dim iznad postrojenja

Posle udara, iznad postrojenja se pojavio gust crni dim, a hitne službe su brzo raspoređene kako bi ugasile požar. Prema preliminarnim informacijama, vatra je izbila u blizini jedinice za preradu sirove nafte poznate kao ELOU-AVT-6.

Treći napad SBU-a u Baškortostanu za mesec dana

- Ovo je već treći dubinski udar SBU-a u Baškortostanu tokom proteklog meseca, na udaljenosti od 1.400 kilometara od Ukrajine - rekao je izvor iz SBU-a za Ukrinform.

- Takve operacije pokazuju da ne postoji bezbedna zona duboko u Rusiji. SBU može da dosegne svako postrojenje koje doprinosi ratnim naporima protiv Ukrajine.

Privremeni poremećaji na aerodromu u Ufi

Lokalni Telegram kanali izvestili su da je posle napada došlo do kratkotrajnih poremećaja u radu aerodroma u Ufi.

Grad Ufa predstavlja jedan od najvećih ruskih centara za preradu nafte i snabdeva gorivom i mazivima ruske oružane snage.

Prethodni napadi na energetska postrojenja u Rusiji

Ranije su ukrajinske snage izvele napade na dva velika energetska objekta u Volgogradskoj oblasti - postrojenje za preradu gasa Korobkovski, u vlasništvu kompanije Lukoil, i pumpnu stanicu Jefimovka, kojom upravlja Transneft-Privolga.