NAPAD DUBOKO NA TERITORIJI RUSIJE! Ukrajinski dronovi pogodili ključnu rafineriju nafte u Ufi, na 1.400 km od granice!
Dronovi dugog dometa, kojima upravlja Služba bezbednosti Ukrajine (SBU), navodno su pogodili rafineriju nafte Bašneft u Ufi, glavnom gradu ruske republike Baškortostan, rano ujutru 11. oktobra, prenose ukrajinski mediji pozivajući se na izvore iz same agencije.
Cilj - postrojenje Bašneft-UNPZ
Prema izvorima agencije Ukrinform, napad je izveden dronovima iz Centra za specijalne operacije "Alfa" pri SBU, a meta je bila rafinerija Bašneft-UNPZ, smeštena oko 1.400 kilometara od ukrajinske granice.
Požar i gust dim iznad postrojenja
Posle udara, iznad postrojenja se pojavio gust crni dim, a hitne službe su brzo raspoređene kako bi ugasile požar. Prema preliminarnim informacijama, vatra je izbila u blizini jedinice za preradu sirove nafte poznate kao ELOU-AVT-6.
Treći napad SBU-a u Baškortostanu za mesec dana
- Ovo je već treći dubinski udar SBU-a u Baškortostanu tokom proteklog meseca, na udaljenosti od 1.400 kilometara od Ukrajine - rekao je izvor iz SBU-a za Ukrinform.
- Takve operacije pokazuju da ne postoji bezbedna zona duboko u Rusiji. SBU može da dosegne svako postrojenje koje doprinosi ratnim naporima protiv Ukrajine.
Privremeni poremećaji na aerodromu u Ufi
Lokalni Telegram kanali izvestili su da je posle napada došlo do kratkotrajnih poremećaja u radu aerodroma u Ufi.
Grad Ufa predstavlja jedan od najvećih ruskih centara za preradu nafte i snabdeva gorivom i mazivima ruske oružane snage.
Prethodni napadi na energetska postrojenja u Rusiji
Ranije su ukrajinske snage izvele napade na dva velika energetska objekta u Volgogradskoj oblasti - postrojenje za preradu gasa Korobkovski, u vlasništvu kompanije Lukoil, i pumpnu stanicu Jefimovka, kojom upravlja Transneft-Privolga.
Oba objekta, udaljena više od 500 kilometara od Ukrajine, zapaljena su nakon napada dronovima, što je izazvalo poremećaje u ruskoj infrastrukturi za snabdevanje gorivom i izvoz nafte kroz Crno more.