Niko još nije uhapšen, a istraga je u toku

Četiri osobe su ubijene, a najmanje 12 drugih je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u subotu rano ujutro u gradu Liland, savezna država Misisipi, saopštili su zvaničnici.

Gradonačelnik Lilanda Džon Li rekao je za CBS News da se pucnjava dogodila oko ponoći i da su četiri ranjene osobe helikopterom prebačene u lokalne bolnice. Za sada nema informacija o njihovom zdravstvenom stanju.

Niko još nije uhapšen, a istraga je u toku.

Li je rekao da se pucnjava dogodila u glavnoj ulici. U tom trenutku u gradu su se nalazili ljudi koji su došli na proslavu povodom utakmice za povratak bivših učenika srednje škole Liland (homecoming).

Na sajtu školskog distrikta navedeno je da je srednja škola Liland tog dana trebalo da igra utakmicu protiv srednje škole Čarlston.

Liland je mali grad u okrugu Vašington, sa oko 4.000 stanovnika, prema podacima iz popisa stanovništva iz 2020. godine.