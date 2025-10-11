Slušaj vest

Hamas je pokrenuo mobilizaciju oko 7.000 pripadnika svojih bezbednosnih snaga kako bi ponovo uspostavio kontrolu nad područjima Gaze iz kojih su se izraelske trupe nedavno povukle.

Prema lokalnim izvorima, imenovano je i pet novih guvernera, svi sa vojnim iskustvom, od kojih su neki bivši komandanti brigada u oružanom krilu pokreta.

Naredba za mobilizaciju je navodno poslata putem telefonskih poziva i SMS poruka sa sledećim sadržajem: "Proglašavamo opštu mobilizaciju kao odgovor na poziv nacionalne i verske dužnosti, da očistimo Gazu od odmetnika i saradnika sa Izraelom. Morate se javiti u roku od 24 sata na vaše određene lokacije koristeći vaše zvanične kodove".

Prema izveštajima iz Gaze, naoružane jedinice Hamasa su već raspoređene u nekoliko okruga. Neki od pripadnika su u civilnoj odeći, dok drugi nose plave uniforme policije Gaze.

Neizvesna budućnost Gaze

Potez Hamasa je bio očekivan s obzirom na rastuću neizvesnost oko upravljanja Gazom nakon završetka rata. To je ključno pitanje koje bi moglo da iskomplikuje drugu fazu plana američkog predsednika Donalda Trampa, koji predviđa razoružavanje Hamasa, ali ostanak na vlasti.

Zvaničnik Hamasa u inostranstvu odbio je da direktno komentariše optužbe, ali je za Bi-Bi-Si rekao: "Ne možemo ostaviti Gazu na milost i nemilost lopova i milicija koje podržava izraelska okupacija. Naše oružje je legitimno, postoji da bi se oduprlo okupaciji i ostaće dok god okupacija traje".

Penzionisani palestinski oficir bezbednosti, koji je godinama služio Palestinskoj upravi u Gazi, izrazio je bojazan da teritorija klizi ka novom talasu unutrašnjeg krvoprolića. "Hamas se nije promenio. I dalje veruje da su oružje i nasilje jedino sredstvo da se njegov pokret održi u životu", rekao je on za BBC.

Događaji koji su usledili nakon primirja izazvali su duboku zabrinutost među stanovnicima Gaze, koji su već iscrpljeni dvogodišnjim razarajućim sukobom.