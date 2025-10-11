Slušaj vest

Hiljade propalestinskih demonstranata okupilo se u Londonu kako bi obeležili dve godine od početka rata u Gazi, dok je policija preduzela opsežne mere kako bi sprečila sukobe kontraprotestom pod nazivom „Zaustavite mržnju“, javlja Skaj njuz.

Miting se održava samo dan pošto je u Gazi stupilo na snagu primirje i ljudi su počeli da se vraćaju u ruševine svojih razrušenih domova i zajednica.

Marš je krenuo od Viktorija nasipa i krenuo ka Vajtholu, sa transparentima na kojima su pisale parole poput „od reke do mora, Palestina će biti slobodna“ - što neki vide kao poziv na uništenje Izraela - i „nije zločin delovati protiv genocida“.

1/44 Vidi galeriju London Gaza protesti Foto: Tolga Akmen/EPA, Yui Mok/PA, Joanna Chan/AP

Policijska intervencija i hapšenja

Da bi sprečila nemire, policija je uvela uslove u skladu sa Zakonom o javnom redu, precizirajući gde se demonstranti mogu kretati i okupljati. Kontraprotest je bio planiran na raskrsnici ulica Oldvič i Strend. Međutim, tenzije su nastale kada su se demonstranti proizraelske grupe „Naša borba“ sukobili sa propalestinskim aktivistima.

Policija je saopštila da je „mala grupa“ kontrademonstranta prekršila uslove i ušla u prostor za okupljanje propalestinskog marša, što je dovelo do „guranja između nekoliko pojedinaca“. Policajci su ih razdvojili i izvršili „mali broj hapšenja“.

Foto: TOLGA AKMEN/EPA

Današnji protest je 32. od početka rata u oktobru 2023. Ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud rekla je da su česti protesti izazvali „značajan strah“ kod jevrejske zajednice i da je vlada nedavno otkrila planove za veća ovlašćenja kako bi se ograničila takva okupljanja. Međutim, Ben Džamal, direktor Kampanje solidarnosti sa Palestinom, insistirao je da grupa neće prestati da organizuje marševe.

„Izrael je sposoban da prekrši primirje u bilo kom trenutku, kao što je to činio u svakoj prethodnoj prilici“, rekao je. „I znamo da ovo primirje zasnovano na Trampovom planu ne čini ništa da se reši uzrok izraelske okupacije i kolonizacije Palestine i njenog sistema aparthejda protiv Palestinaca. Takođe ne čini ništa da pozove na odgovornost one koji su odgovorni za genocid.“ Izrael je više puta negirao optužbe za genocid.

Foto: Alberto Pezzali/AP

Pozadina sukoba i krhkog primirja

Rat je počeo napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, kada je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 osoba je uzeta kao talac. Prema planu, preostalih 20 živih talaca trebalo bi da bude pušteno u ponedeljak u zamenu za palestinske zatvorenike, nakon povlačenja izraelskih trupa.

Međutim, to je samo prvi deo mirovnog plana Donalda Trampa od 20 tačaka, a pitanja poput razoružanja Hamasa i budućeg upravljanja Gazom ostaju izuzetno teška za rešavanje.