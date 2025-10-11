Odluka dolazi u vreme pojačanih tenzija u Evropi



Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko naredio je inspekciju borbene gotovosti oružanih snaga zemlje, saopštilo je belorusko Ministarstvo odbrane.

Ova odluka dolazi u vreme pojačanih tenzija u Evropi zbog sumnji na rusku sabotažu i ponovljena kršenja vazdušnog prostora NATO-a dronovima, piše Kijev independent.

Prema saopštenju ministarstva, beloruska vojska sprovodi „niz mera“ kako bi odabrane jedinice, pod direktnim uputstvima Lukašenka, dovela u „najviši stepen borbene gotovosti“.

Određene jedinice biće raspoređene u unapred određena područja gde će obavljati zadatke navedene u predsedničkoj direktivi.

Nedavne vojne vežbe

Ova provera spremnosti usledila je neposredno posle godišnjih vežbi mobilizacije koje su održane u Belorusiji od 7. do 10. oktobra. Cilj ovih vežbi bio je poboljšanje koordinacije između lokalnih vlasti i civilnih organizacija u formiranju jedinica teritorijalne odbrane i narodne milicije.

Prošlog meseca, Belorusija i Rusija održale su velike zajedničke vojne vežbe „Zapad-2025“. Kremlj je tada saopštio da u njima učestvuje oko 100.000 vojnika, što je demonstracija sile koja je dodatno pojačala tenzije duž istočnog krila NATO-a.

Vežbe „Zapad“, koje se održavaju svake četiri godine, zvanično su usmerene na odbrambene operacije, ali su dugo izazivale zabrinutost u Evropi. Kada su vežbe počele, Poljska je privremeno zatvorila sve granične prelaze sa Belorusijom.