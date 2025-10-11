Slušaj vest

Prošlo je skoro 24 sata otkako je stupilo na snagu primirje između Izraela i Hamasa, postignuto kao deo sporazuma posredovanog uz SAD, a koje je izraelska vlada odobrila početkom ove nedelje.

Stotine Palestinaca pokušalo je da se vrati svojim domovima u Kan Junisu posle povlačenja izraelskih trupa, ali su ih dočekale uništene zgrade, ruševine i scene potpunog razaranja.

Izraelska vojska je, kao deo operacije koju je nazvala demontaža infrastrukture Hamasa, bombardovala desetine nebodera i uništila čitave stambene četvrti.

1/17 Vidi galeriju Gaza razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Među povratnicima je i Fatma Radvan, koja je opisala šta je pronašla. „Ništa nije ostalo. Samo nekoliko komada odeće, drva i lonaca“, rekla je, dodajući da ljudi i dalje pokušavaju da izvuku tela poginulih ispod ruševina. Hani Omran je podelio slično iskustvo. „Došli smo do mesta koje je neprepoznatljivo... Uništenje je svuda“, rekao je.

Palestince koji su se vraćali u Han Junis dočekali su scene razaranja i izraelski grafiti na zidovima. Neki od grafita glase „Živeo Izrael“, „Živeo izraelski narod“ i „Ne zaboravite ubijene“.