Slušaj vest

Prošlo je skoro 24 sata otkako je stupilo na snagu primirje između Izraela i Hamasa, postignuto kao deo sporazuma posredovanog uz SAD, a koje je izraelska vlada odobrila početkom ove nedelje.

Stotine Palestinaca pokušalo je da se vrati svojim domovima u Kan Junisu posle povlačenja izraelskih trupa, ali su ih dočekale uništene zgrade, ruševine i scene potpunog razaranja.

Izraelska vojska je, kao deo operacije koju je nazvala demontaža infrastrukture Hamasa, bombardovala desetine nebodera i uništila čitave stambene četvrti.

Gaza razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Među povratnicima je i Fatma Radvan, koja je opisala šta je pronašla. „Ništa nije ostalo. Samo nekoliko komada odeće, drva i lonaca“, rekla je, dodajući da ljudi i dalje pokušavaju da izvuku tela poginulih ispod ruševina. Hani Omran je podelio slično iskustvo. „Došli smo do mesta koje je neprepoznatljivo... Uništenje je svuda“, rekao je.

Palestince koji su se vraćali u Han Junis dočekali su scene razaranja i izraelski grafiti na zidovima. Neki od grafita glase „Živeo Izrael“, „Živeo izraelski narod“ i „Ne zaboravite ubijene“.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaNEVIĐENO UNIŠTENJE GAZE: Kamen na kamenu nije ostao, raseljeno 700.000 ljudi (FOTO)
gaza.jpg
PlanetaPAKAO U GAZI: Bebe moraju da dele maske za kiseonik zbog izraelske blokade bolnica
collage.jpg
PlanetaTRAMPOV PLAN ZA GAZU IMA 21 TAČKU: Svi taoci na slobodi u roku od 48 sati u zamenu za povlačenje izraelskih snaga
collage.jpg
PlanetaOVO JE TRAMPOV PLAN ZA GAZU: Trajni prekid vatre, oslobađanje svih talaca i raspoređivanje međunarodnih snaga
Tramp upire prstom u Beloj kući
PlanetaUŽAS U GAZI: Žene primorane da se porađaju na ulicama zbog izraelskih napada!
Gaza.jpg
PlanetaKATASTROFA U GAZI SVE VEĆA: Stotine hiljada ljudi već izloženo gladi
x05 AP Jehad Alshrafi.jpg
PlanetaRATNE STRAHOTE U GAZI: Za 26.000 dece potrebno lečenje zbog akutne neuhranjenosti
x08 AP Jehad Alshrafi.jpg