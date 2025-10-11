Incident se dogodio u 15.10 časova u sportskoj kladionici blizu gradskog trga
Okršaj u gradu Gizen u saveznoj državi Hesen
PUCNJAVA U NEMAČKOJ: Počinilac u bekstvu, ima ranjenih
Nekoliko osoba je povređeno pošto je nepoznata osoba pucala iz vatrenog oružja na trgu u gradu Gizen u nemačkoj saveznoj državi Hesen.
Prema policijskim navodima, incident se dogodio u 15.10 časova u sportskoj kladionici blizu gradskog trga, prenosi Bild.
Počinilac je u bekstvu, ali, kako je saopštila policija, nema opasnosti po javnost.
Policija je zatvorila pristupe trgu dok je u toku istraga.
Detalji o motivima napada još uvek nisu poznati, a nije jasno ni koliko ljudi je tačno povređeno i koliko su njihove povrede teške.
Nemački mediji su preneli da su povređene najmanje tri osobe.
Kurir.rs/Bild
