Nekoliko osoba je povređeno pošto je nepoznata osoba pucala iz vatrenog oružja na trgu u gradu Gizen u nemačkoj saveznoj državi Hesen.

Prema policijskim navodima, incident se dogodio u 15.10 časova u sportskoj kladionici blizu gradskog trga, prenosi Bild.

Počinilac je u bekstvu, ali, kako je saopštila policija, nema opasnosti po javnost.

Policija je zatvorila pristupe trgu dok je u toku istraga.

Detalji o motivima napada još uvek nisu poznati, a nije jasno ni koliko ljudi je tačno povređeno i koliko su njihove povrede teške.

Nemački mediji su preneli da su povređene najmanje tri osobe.

Kurir.rs/Bild

