POGLEDAJTE KAKO BIJE ŠVAJCARSKA POLICIJA! Demonstranti postali nasilni - usledio je brutalan odgovor (FOTO/VIDEO)
U švajcarskom gradu Bernu danas popodne su se demonstracije pretvorile u bojno polje.
Foto: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia
Naime, oko 2.000 ljudi se okupilo na nenajavljenim propalestinskim protestima.
U jednom trenutku demonstranti su krenuli na policiju, ali je usledio brutalan odgovor.
Policija je reagovala korišćenjem vodenih topova, pendreka, suzavca...
Foto: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia
Pogledajte taj haos...
