Slušaj vest

U švajcarskom gradu Bernu danas popodne su se demonstracije pretvorile u bojno polje.

profimedia-1044789033.jpg
Foto: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Naime, oko 2.000 ljudi se okupilo na nenajavljenim propalestinskim protestima.

U jednom trenutku demonstranti su krenuli na policiju, ali je usledio brutalan odgovor.

Policija je reagovala korišćenjem vodenih topova, pendreka, suzavca...

profimedia-1044788033.jpg
Foto: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Pogledajte taj haos...

Screenshot 2025-10-08 203814.jpg
grcka-strajk-rojters.jpg
2025-10-01 14_07_07-Media Player.png
Madagaskar 2222.jpg