vest

Sebastijan Lekornu, koga je francuski predsednik Emanuel Makron u petak ponovo imenovao za premijera izjavio je danas da želi "da stavi tačku na političku krizu koja je uznemirila Francuze".

Odmah pošto je Jelisejska palata objavila Makronovu odluku da ga ponovo imenuje za premijera, Lekornu je na svom nalogu na mreži "Iks" objavio da "prihvata misiju koja mu je poverena iz ocećaja dužnosti", prenosi BFM TV.

Tokom današnje posete gradiću L'Aj-le-Rozu Lekornu je rekao da je "obustavljanje reforme penzionog sistema moguće kako bi se izbegla konfrontacija sa Socijalističkom partijom".

Lekornu je naglasio da su svi razgovori mogući sve dok su realistični istakavši da će buduća vlada morati da demonstrira "raznovrsnost kompetencija i posvećenost obnovi".

Prema njegovim rečima budući ministri moraće da se obavežu da će se distancirati od predsedničkih ambicija za izbore 2027. godine jer vlada mora biti slobodna, a ne zarobljena intereasima političkih partija".

Kurir.rs/BFM TV/Agencije

