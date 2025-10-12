Meksičke vlasti saopštile su da zbog jakih kiša oko 320.000 korisnika nema struju.
U spasavanju širom Meksika učestvuju hiljade vojnika.
TRAGEDIJA U MEKSIKU: U poplavama i odronima poginulo najmanje 37 osoba
U odronima i poplavama zbog jakih kiša u centralnom i jugoistočnom Meksiku danas je poginulo najmanje 37 ljudi, saopštile su vlasti.
Meksička služba za civilnu zaštitu saopštila je da je da je oštećeno ili uništeno više od 16.000 kuća u meksičkoj državi Puebla, a da je u državi Hidalgo 150 domaćinstava ostalo bez struje.
U državi Verakruz na obali Meksičkog zaliva oštećeno je 16.000 kuća. Tamo su vojska i mornarica pomagale u spasavanju stanovnika izolovanim zbog odrona na putevima i poplava.
Kurir.rs/Beta
