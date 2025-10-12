Slušaj vest

U odronima i poplavama zbog jakih kiša u centralnom i jugoistočnom Meksiku danas je poginulo najmanje 37 ljudi, saopštile su vlasti.

Meksička služba za civilnu zaštitu saopštila je da je da je oštećeno ili uništeno više od 16.000 kuća u meksičkoj državi Puebla, a da je u državi Hidalgo 150 domaćinstava ostalo bez struje.

U državi Verakruz na obali Meksičkog zaliva oštećeno je 16.000 kuća. Tamo su vojska i mornarica pomagale u spasavanju stanovnika izolovanim zbog odrona na putevima i poplava.

U spasavanju širom Meksika učestvuju hiljade vojnika.

Meksičke vlasti saopštile su da zbog jakih kiša oko 320.000 korisnika nema struju.

Kurir.rs/Beta

