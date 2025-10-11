Slušaj vest

Visoki zvaničnik palestinske militantne grupe Hamas Osama Hamdan izjavio je danas da je potrebno više vremena za oslobađanje svih talaca koje ta grupa drži, s obzirom na situaciju na terenu.

Hamdan, koji je zvaničnik iz političkog krila Hamasa, rekao je za japanski javni emiter NHK da predaja tela preminulih talaca zahteva više vremena, kao i da je teško odrediti konkretan vremenski okvir za oslobađanje živih talaca ukoliko se ne ispune određeni uslovi.

On je naveo da uslovi za oslobađanje talaca uključuju garancije protiv napada i sporazum o mehanizmima za razmenu talaca za palestinske zatvorenike u Izraelu.

Hamdan je kazao da su koraci za oslobađanje talaca i vremenski okvir već dogovoreni u pregovorima o prekidu vatre, ali da zemlje posrednice u pregovorima između te grupe i Izraela prihvataju da je teško osloboditi sve taoce u roku od 72 sata od početka prekida vatre.

Povodom zahteva za razoružavanje Hamasa, Hamdan je rekao da je pitanje polaganja oružja zajedničko za sve Palestince, ne samo za Hamas.

On je kazao i da Hamas neće odustati od učešća u upravljanju u budućnosti u Gazi.

Izrael i Hamas su se složili oko prve faze plana koji je predložio američki predsednik Donald Tramp za okončanje sukoba u Pojasu Gaze, a prema sporazumu, Hamas bi trebalo da oslobodi svih 48 talaca koje drži u Gazi u roku od 72 sata od početka primirja, koje je stupilo na snagu u petak u podne.

Dogovoreni mirovni plan predviđa i isključivanje Hamasa iz upravljanja Gazom.